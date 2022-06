Ødegaard har overbevist Rekdal: − Kommet mer til sin rett

ULLEVÅL STADION (VG) Rosenborg-trener Kjetil Rekdal har tidvis vært kritisk til at Norge ikke har fått nok ut av Martin Ødegaard, men nå applauderer han Norges kaptein.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter Ståle Solbakkens første samlinger som landslagssjef i 2021 uttrykte Rekdal skepsis til Ødegaard rolle og prestasjoner for Norge. Rekdal gikk så langt som å stille spørsmål om Norge hadde plass til Ødegaard etter 1–1 mot Nederland i september 2021.

Etter de siste samlingene er derimot Rekdal langt mer positiv til Norges nummer ti.

– De siste landskampene til Ødegaard har vært mye bedre. Dette var i fjor vår og sommer (da kritikken kom), etter det har han kommet mer til sin rett, sa Rekdal i VGTV-studio i forbindelse med Norges 2–1-seier i Sverige.

– Det var kamper han stort sett hadde ball langt ned i banen - ufarlig. Jeg etterlyste assist og mål. Vi har jo høye forventninger til Martin, siden vi ser ham gjøre spesielle ting i Arsenal. Det så vi veldig lite av på landslaget, men det har kommet mer utover høsten og i år, sier Rekdal.

Ødegaard åpnet Serbias forsvar med en genial pasning slik at Marcus Holmgren Pedersen kunne servere Erling Braut Haaland det avgjørende målet sist uke.

– Han er en hardtarbeidende og kreativ spiller, og det er et stort pluss at han er hardtarbeidende. Det er ikke noen luksusspiller med nummer ti. Det er viktig å få ham på ball i angrep, sier Rekdal.

– Har landslagstrener Ståle Solbakken løst Ødegaard-floken?

– Ja, jeg vet ikke hvordan de har løst det, fordi jeg sitter ikke så tett på, men det er en klar endring at han er mer på ballen lengre frem i banen enn det han var før, svarer Rekdal.

GODE DAGER: Det er god stemning rundt det norske landslaget for tiden. Kjetil Rekdal mener Norge får mer ut av Martin Ødegaard en tidligere. Her feires et av Erling Braut Haalands to mål mot Sverige.

Også Norges andre store stjerne, Erling Braut Haaland, ble omtalt som skuffende i Solbakkens første kamper. Men de siste syv landskampene har gitt spinnville elleve mål. Totalt står Haaland med 18 mål på 19 Norge-kamper.

Solbakken forklarer Ødegaard og Haalands opptur med at laget i takt har gjort det bedre.

– Først og fremst handler det om at laget må fungere for at de to skal fungere også. Slik er det med all fotball. Erling vil alltid score mål og Martin vil alltid slå noen geniale pasninger, sier Solbakken til VG.

– Haaland er en trussel mot motstanderen og et viktig virkemiddel for oss. I kamper som står og vipper, og du vet at om han får en sjanse, er mulighetene store for at det går bra. Det er det mange som oppdager etter hvert, sier Solbakken.

– Jeg må takke Ståle der. Det er ikke noe annet å si. Han er en fin mann, sier Haaland til TV 2 om utviklingen.

Per Joar Hansen, tidligere assistent for Lars Lagerbäck, forklarte hvordan deres plan var for Ødegaard.

– Vi spilte 4-4-2, der han spilte på kanten og dro seg inn i banen og være en klassisk tier med utgangsposisjon på kant. I tillegg spilte han som en klassisk tier i oppstillingen. For Norge er det helt avgjørende å få Martin på ball, spesielt på siste tredjedel. Det så vi mot Serbia, sier Hansen.

Torsdag kommer Slovenia til Ullevaal, mens Sverige er gjester søndag.