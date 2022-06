Kommentar

Jeg tok feil - Ødegaard er den rette kapteinen

Av Knut Espen Svegaarden

LEDEREN: Martin Ødegaard er Norges landslagskaptein og - kanskje - kaptein for Arsenal fra høsten.

Det er snart 15 måneder siden Martin Ødegaard (23) ble gjort til kaptein for Norge. Meningene var delte den gangen, selv var jeg både skeptisk og litt overrasket over Ståle Solbakkens valg. Men utviklingen hans som leder har, definitivt, gått i riktig retning.

En ekstremt talentfull fotballspiller, uten tvil. Men ikke alle er ledere av en gruppe av den grunn. Den gangen, i mars 2021, var Martin Ødegaard på utlån til Arsenal. I det som virket som en endeløs rekke av utlån, uten fotfeste i noen klubb på seks år, mente jeg den gangen at det var best at Ødegaard fikk konsentrere seg mest om seg selv - og i mindre grad om å lede andre.

Rett og slett for å ha så gode forutsetninger som mulig til å bli den beste utgaven av «Martin, super-talentet fra Drammen».

I norsk fotball, og også på A-landslaget, er ikke kapteinsrollen, og alt det fører med seg, like viktig som i mange andre nasjoner, der kapteinsbindet er bredere og forventingene større til den spilleren som leder laget, og fronter budskap.

Og i starten mente også landslagsledelsen at Ødegaard var en litt «svak» leder. Det tok tid før han behersket rollen, og det er neppe tilfeldig at tryggheten til rollen kom med den permanente overgangen til Arsenal i slutten av august i fjor (30 millioner pund).

Utover høsten 2021 ble Ødegaard bare mer og mer fast på laget, ble bedre og bedre i Arsenal-trøya, noe som smittet over på jobben på A-landslaget. Han hadde spilt seg inn i rollen, hadde tryggheten overgangen til London-klubben ga ham, tilliten og forholdet til manager Mikel Arteta, som så Ødegaards kvaliteter bedre enn de fleste.

Som Nils Arne Eggen alltid sa det: «Selvtillit er ikke noe du har, det er noe du får.»

Og med voksende selvtillit i Arsenal, kom selvtilliten som leder på landslaget. Ødegaard har alltid vært godt likt av både medspillere, trenere og ledere på landslaget, uten tvil. Men det var skepsis, internt også, til om han hadde kapteinsmaterialet i seg.

Det tror jeg de fleste er enige om at han har - i dag. Den gangen, i mars 2021, pekte jeg på Sander Berge som en mer naturlig leder og kaptein for Norge. Jeg skrev:

«Jeg ville valgt annerledes. Det å velge en kaptein er ikke det viktigste i verden, men for meg fremstår Sander Berge mer som en kapteinstype. Noen spillere vokser inn i roller, og vi har sett mange eksempler på spillere som man ikke tror er en lederfigur, men som blir det med mer ansvar. Det gjenstår å se om det skjer her.»

Mitt «valg» av Berge ble, etter hvert, nærmest komisk all den tid spilleren var skadet, eller uaktuell av andre årsaker, helt fram til samlingen i mars i år ...

Stefan Strandberg er nok den mest definerte lederen på dette laget, men Martin Ødegaard har vist seg, og vil nok fortsette å utvikle seg, som en god leder. Han er blitt tryggere i rollen, fronter landslaget på en god og fornuftig måte, mener om ting han har greie på, og fremstår alltid som en god representant for norsk fotball.

Ødegaard er den eneste som har spilt alle 14 landskampene siden Ståle Solbakken overtok som landslagssjef for 15 måneder siden. Og mot Serbia torsdag spiller han sin A-landskamp nummer 40, bare 23 år gammel.

Til høsten er han også aktuell som kaptein for Arsenal.

Så det er lett å slå fast nå, men jeg gjør det likevel: Ståle Solbakken gjorde rett, selv om han ikke var sikker på valget han heller underveis, og jeg tok feil:

Martin Ødegaard er en strålende kaptein for Norge.