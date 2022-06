I FULL SVING: Kristian Thorstvedt under tirsdagens landslagstrening på Ullevaal stadion.

Derfor spiller Thorstvedt «aldri» hele kamper: − Har en stor og litt tung kropp

ULLEVAAL (VG) Han er en av landslagssjef Ståle Solbakkens favoritter, men Kristian Thorstvedt (23) får aldri sjansen til å vise det over en hel kamp.

Trenden er lett å lese både på landslaget og klubblaget for Genk-proffen. Begge steder er han en av spillerne med flest kamper, og begge steder byttes nesten alltid inn eller ut.

– Det er sammensatt. Når tempoet er veldig høyt, har han trøbbel med å prestere når det bare er to dagers hvile til neste kamp, forklarer Ståle Solbakken, som har latt Thorstvedt få 90 minutter med tillegg bare én gang på sine 14 kamper som norsk sjef: I debuten mot Gibraltar i mars i fjor.

Til gjengjeld har Thorstvedt vært på banen hver gang han har vært tilgjengelig – og hans fire mål og fire målgivende på 12 landskamper under Solbakken blir ikke mindre imponerende om du bryter det ned i spilte minutter.

– Jeg føler meg topptrent og i god form. Jeg føler meg klar til å spille de fleste kamper. Nå har jeg en stor og litt tung kropp, så det kan være med og spille inn, men jeg vil ikke si at det er noe fysisk grunn for at jeg blir tatt av hver gang, sier 190 centimeter høye og 84 kilo tunge Thorstvedt til VG.

I klubblaget Genk har han denne sesongen samme antall kamper som draktnummeret på ryggen: 42. Men nesten bare en tredjedel (15) av kampene har han fått være på banen fra avspark til sluttsignal. I et heftig førjulsprogram i desember spilte han riktignok fem fulle strake matcher.

– Det var ikke noe spesielt, som jeg kan huske, og det var iallfall ikke noe særlig problem å være klar til de neste kampene, påpeker Thorstvedt.

FAST PROSEDYRE: Etter scoring og to målgivende og på stillingen 6–0 til Norge, byttet Ståle Solbakken ut Kristian Thorstvedt i forrige kamp mot Armenia (9–0 til slutt). Inn kom Veton Berisha.

Han svarer litt begge deler på om landskampene gjør ham mer sliten enn belgisk serie og cup.

– Det varierer veldig fra kamp til kamp. Styrer du og har ballen mye, løper du nødvendigvis ikke like mye, eller om det er en hawaii-kamp frem og tilbake. Måten vi spiller på her på landslaget krever litt mer av deg fysisk, vurderer 23-åringen, som omtrent har spilt i alle offensive posisjoner for Norge under Solbakken.

Han trengs garantert når det norske herrelandslaget for første gang siden VM-sluttspillet i 1998 skal gjennom fire konkurransekamper innenfor én samling. Først venter Serbia i Beograd torsdag kveld i første Nations League-kamp.

Thorstvedt tok for seg i lignende fotballatmosfære borte mot Tyrkia i fjor høst (1-1), og med en snitthøyde på 190 centimeter blant de syv mulige midtstopperne i den serbiske troppen, kan både størrelsen og mentaliteten til rogalendingen være god å ha.

– Det blir for lettvint å si. Han kan passe overalt hvis han er i slag og kampbildet passer til ham, svarer Solbakken på spørsmål om Thorstvedt heller bør starte mot Serbia enn i den påfølgende bortekampen mot et svekket Sverige i Stockholm søndag.

– Hvordan ser du for deg matchingen av ham nå?

– Nå tar vi ett laguttak, så har vi en liten langsiktig plan, men vi vet det kan skje mye uventet. Det er umulig å legge en helt konkret plan. Kristian har slitt litt med en liten skade i Belgia som gjør at han ikke har spilt så mye jevnlig og mye på klubblagene, avslører Solbakken og nikker da han får presentert at Thorstvedt er blitt byttet ut eller inn i 27 av 42 klubbkamper denne sesongen.

– Så det er ikke noe vi har funnet opp, sier landslagssjefen om spilleren som «aldri» spiller hele fotballkamper.