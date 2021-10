Dette betyr et kommersielt samarbeid.

2004: Arsène Wenger og Patrick Vieira med ligatrofeet.

Patrick Vieira takker ikke Arsène Wenger for trenerkarrieren

Patrick Vieira kommer «hjem» til Arsenal som Crystal Palace-manager, men det er ikke Arsène Wenger han takker for sin trenerkarriere.

Denne uken er det 25 år siden Wengers første kamp som sjef i Arsenal. Vieira spilte 2–0-kampen mot Blackburn. Det var Wenger som hadde bedt Arsenal-ledelsen om å hente den unge franskmannen fra Milan.

Vieira spilte i Arsenal fra 1996 til 2005 og noterte hele 279 kamper for klubben fra Nord-London. Senere spilte han for Juventus (2005–2006), Inter (2006–2010) og Manchester City (2010–2011).

Selv om Wenger ikke får æren for Vieiras vei inn som trener, så har det i hvert fall litt sammenheng med Arsenal. For ifølge Vieira var det den tidligere Arsenal-spilleren Brian Marwood som lot franskmannen få muligheten til å være en del av Manchester Citys trenerteam.

– Egentlig ikke, svarer Vieira på spørsmål om det var Wenger som påvirket ham til å bli trener, gjengitt av The Guardian.

PALACE-SJEF: Patrick Vieira har for første gang manageransvaret i en engelsk klubb.

– Da jeg var 20 og jobbet med Arsène ga han meg den tilliten jeg trengte å uttrykke meg, og han fikk meg til å vokse som person. Han fikk meg til å forstå feilene jeg gjorde.

– Men ønsket om å bli trener - det kom senere da jeg var hos Manchester City. De fikk meg til å forstå at jeg hadde mye å gi tilbake til fotballen. Og Brian Marwood var fantastisk. Hvis jeg virkelig har noen å takke for reisen så langt, så er det han.

Men Vieira sier at han fortsatt har et godt forhold til Arsène Wenger, og at franskmannen har sett noen av Crystal Palaces kamper denne sesongen.

– Jeg kan bare ringe ham hvis det er noe. Da vi kom til England, var vi begge på rett sted til rett tid, for vi fikk suksess omgående.

– Arsenal vil alltid være et spesielt sted for meg, sier Vieira.

– Han er en Arsenal-legende, og jeg håper at han får den mottakelsen han fortjener for det han gjorde for klubben, ikke bare som spiller, men det han overførte som menneske, mener nåværende Arsenal-manager, Mikel Arteta.

Etter å ha vært trener i New York City og Nice, overtok Vieira ansvaret i Crystal Palace sommeren 2021.

