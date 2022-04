SISTE SOM SKAL VÆRE SKUFFET: Ståle Solbakken mener at VM-sjefen i Qatar, Hassan Al Thawadi, er den siste som skal være skuffet etter fotballpresident Lise Klaveness holdt sin tale i Doha.

Landslagssjef Ståle Solbakken fullroser fotballpresident Lise Klaveness’ tale og tar et oppgjør med VM-sjefen i Qatar.

– Det var en fantastisk tale av et fantastisk menneske, som har fantastiske verdier og er veldig bevisst på sitt nye verv og har fått et mandat på vegne av veldig mange gjennom fotballtinget. Måten hun formulerte, skrev og summerte på var veldig, veldig bra. Det er ikke akkurat verdens letteste publikum for den type innspill, men det hadde de godt av. Spesielt de på det lange bordet der, å få den rett i trynet, sier Solbakken til VG.

Lise Klaveness kritiserte både det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og VM-arrangørene i torsdagens tale.

– Vi kan ikke ignorere kravene om endring. Hvordan FIFA opptrer har så mye å si for hvordan fotballen oppfattes i alle forbund der ute. FIFA må opptre som en rollemodell, sa Klaveness da hun fikk ordet under FIFA-kongressen torsdag.

Etter talen ble hun kritisert av både VM-sjef Hassan Al Thawadi og generalsekretæren i Honduras, José Ernesto Mejía.

– Hva tenker du om reaksjonen, Solbakken?

– Jeg tenker det er noen andre i Qatar på gulvet der som har mere grunn til å være skuffet enn ham. Han er den siste som skal være skuffet. Jeg håper at flere land følger opp og at det ikke bare blir de nordiske landene, men at de store nasjonene virkelig putter press på nå. Det er det aller viktigste. Nå har Lise gitt mange andre nasjoner, helst de store, en god mulighet til å følge opp, svarer landslagssjefen.

Info Kort forklart: Derfor er Qatar-VM kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon. En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene. Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte «Kafala»-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei – stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket. Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen. Vis mer

Talen til Klaveness har fått oppmerksomhet over hele verden.

– Slik du kjenner Lise, hvordan takler hun å stå i denne situasjonen, og hvordan blir det fremover nå?

– Det tror jeg nok går veldig, veldig bra. Det var ikke som hun ikke var bevisst på at det her ikke fikk etterdønninger. Det hadde vært enda verre om det ikke hadde fått det. Men nå gjelder det at det blir skikkelige etterdønninger, og hun står trygt og godt og har veldig mange med seg. Det gjelder å få de på banen og at de blir mer offensive fremover nå, svarer Solbakken.

Også Norges største kvinnelige fotballstjerne, Caroline Graham Hansen, har gitt sin støtte til Klaveness:

Torsdagens tale er et direkte resultat av fjorårets forbundsting i norsk fotball: Der stemte flertallet mot en norsk boikott av Qatar-VM.

Sportsklubben Trane foreslo at den norske fotballpresidenten måtte gå på talerstolen på årets FIFA-kongress, og rette kraftig kritikk mot FIFA for åpen mikrofon. Dette forslaget fikk flertall.

Og dermed måtte Lise Klaveness, som ble valgt til ny NFF-president for snaut fire uker siden, ta ordet foran toppene i FIFA og den politiske ledelsen i Qatar torsdag formiddag.

– Det var så befriende. Helt herlig. Jeg er så stolt. Endelig noen som sier det som det er. Tar et klart og tydelig standpunkt, og rett og slett sier at FIFA gjør en altfor dårlig jobb. Vi skal være stolte nå for det Lise gjør, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (AP) til VG.

STOLT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forteller til VG at hun er stolt over Lise Klaveness’ tale i Qatar.

Ministeren forteller at hun fulgte Klaveness’ tale og er dypt imponert over vår nye fotballpresident.

– Det viser at veldig mange trengte at noen sto opp og sa disse tingene. Og hun hylles jo verden over, og det sier jo noe om hvor mange som tier og sitter og ser på at FIFA godtar menneskerettighetsbrudd og ikke står opp for grunnleggende menneskerettigheter. Det er på tide med et skikkelig oppvåkning i fotballen, og jeg er veldig stolt over at Lise og Norge leder an, sier Trettebergstuen og fortsetter:

– Det er et stort skip som skal snus, men noen er nødt til å ta det første åretaket, og det er kanskje det vi nå opplever at Lise har gjort. Jeg håper at flere følger etter.

– Er det noe dere kan gjøre politisk eller er det bare fotballen som kan gjøre noe?

– Det er ikke regjeringene som er medlem av FIFA, men vi står sammen – skulder til skulder med idretten og støtter dem, svarer Trettebergstuen.