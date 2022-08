Irritert Rekdal etter overtidsscoring: − Føles utrolig unødvendig

(Tromsø – Rosenborg 4–3) Her jubler August Mikkelsen (21) som besatt etter å senket ett av Eliteseriens beste formlag på overtid. Det irriterte Rosenborg-trener Kjetil Rekdal kraftig.



Rekdal ga hjemmelaget og enkeltspillere i Tromsø mye skryt for hvordan de dominerte trønderne gjennom store deler av andreomgang, men han lot seg irritere over at rekken på ti kamper uten tap stoppet på Alfheim.

– Det føles utrolig unødvendig av oss å slippe inn det siste målet. Da er kampen nesten ferdig. At vi ikke klarer «å pakke» oss sammen og spille 3–3, det er utrolig irriterende, sier Rekdal i intervjuet med MAX etter kampen.

Kjetil Rekdal, her i pressesonen på Alfheim i Tromsø søndag kveld.

Mikkelsen avgjorde

For i en kamp som bølget frem og tilbake, sjansene ble produsert på løpende bånd og hele syv mål ble scoret, endte det til slutt 4–3 til Tromsø.

Dermed klarte ikke trønderne å opprettholde sin imponerende rekke uten tap siden 19. juni. De har også blitt seiersvante siste tiden og vunnet fem kamper på rad siden 23. juli.

Men det ble aldri en sjette i rekken.

For på overtid sendte altså August Mikkelsen hjemmefansen til himmels. Det var heller ikke ufortjent etter et vedvarende trykk og press på trønderforsvaret.

Den lille, kvikke teknikerens skudd fra distanse avgjorde en ellevill kamp.

– Noe man har drømt om hele livet. Et nesten fullsatt Alheim, det er hovedkamp, regn og flomlys. Det er utrolig deilig, sier Mikkelsen til MAX.

ENORM GLEDE: I Tromsø-leiren og August Mikkelsen (omfavner keeperen)

Raknet etter snuoperasjon

Matchvinneren kalte 4–3-kampen for den «artigste han hadde spilt».

Rekdal var på sin side på den andre enden av følelsesskalaen etter den elleville berg og dalbane-kampen.

Først så han at trønderne havnet under 2–0 før kvarteret var spilt etter scoringer av nettopp matchvinner Mikkelsen og kantspiller Waren Kamanzi.

Bare for å se at Rosenborg før pause hadde snudd hele kampen og ledet 3–2 etter to mål av islendingen Kristall Ingason og et kontant hodestøt signert midtstopper Sam Rogers etter en corner.

Deretter snudde Tromsø det igjen med to scoringer.

– Skuffende av oss, det var typisk Rosenborg slik det har vært i år. Veldig store svingninger, sier Rekdal om kampforløpet – og fikk deretter spørsmål om hvorfor det er slik.

– Si det... Vi har adressert det, vist på video, trent på det. Så det er et godt spørsmål. Vi må løse det på et tidspunkt. Mulig det mangler smartness og erfaring når det koker. Der ligger problemet. Det blir en kamp som er «hawaii», det kommer Tromsø best ut av.

For etter pausen handlet alt om Tromsø.

«Gutan», ved Ruben Yttergård Jenssen og Mikkelsens overtidsscoring, sørget for at tre poeng ble igjen i nord.

Tromsø-trener Gaute Helstrups oppsummering av kampen minnet om Rekdal sin. Men han kunne i hvert fall juble for et godt utfall.

– Jeg er aller mest fornøyd med at vi klarer å snu det og vinne matchen. Så er vi «pisse» dårlige i perioder. Da er det tungt å stå på sidelinjen, innleder han før han fortsetter:

– Det er mye action og følelser, heldigvis klarer vi å være smarte og kloke og lage kamp av det. Utrolig viktig å ta med seg tre poeng, sier Helstrup til MAX.

Vel vitende om at Tromsø tok et lite steg ut av nedrykks- og kvalikstrid for en uke. Det skiller nå fem poeng ned til Sarpsborg 08 som ligger på plassen for nedrykkskvalifisering.