ÅRETS FØRSTE: Stefano Vecchia har driblet av Bjørn Inge Utvik (skjult) og smeller inn 1–1 for Rosenborg mot Sarpsborg. Bak studerer Junior sin tidligere lagkamerat fra Brommapojkarna.

Vecchia har beholdt spesialopplegg: − Viktigste er at han er tilgjengelig

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Rosenborg 1–1) Han er Rosenborgs entertainer, men etter kamp må ha Stefano Vecchia (27) ha en ekstra kunstpause.

For å holde den skadeforfulgte kroppen i sjakk får Vecchia nemlig to restitusjonsdager av trener Kjetil Rekdal – én mer enn majoriteten av Rosenborg-troppen – med hensikt at han skal være raskest tilgjengelig for neste kamp.

Rekdal-forgjenger Åge Hareide innførte det i fjor høst og fikk toppscore på spesialopplegget: Ingen Rosenborg-spillere hadde flere goaler enn den syngende svensken i fjor med hans 11 på bare 17 kamper.

Og mot Sarpsborg mandag var han i gang igjen. Vecchia var mannen bak 1–1-målet og uavgjort for Rosenborg i hans første start under den nye treneren:

– Det føles bra nå, og da sa vi at vi fortsetter på det som fungerte under høsten. Men forhåpentligvis blir det mindre og mindre sånt, og mer og mer på feltet, sier Vecchia om hvordan han løser treningsuken på Lerkendal.

Kjetil Rekdal påpeker at Vecchia også trener godt den ekstra dagen han står av fotball. Svenskens rygg har vært kranglete og slår seg vrang med for mange harde fotballøkter på rad. Derfor har svensken kjørt et alternativ med blant annet bassengsvømming.

– Det viktigste er at han er tilgjengelig og får trent godt når han trener. Du så på tallene hans i fjor, og jeg sa før kampen at du kunne være trygg på at Vecchia ville synes her, sier Rekdal.

– Det er noen andre som også har det innimellom. Per (Skjelbred) har det, og Olaus (Skarsem) har det, fordi han har litt mindre trening enn de andre etter lyskeskaden, påpeker Rosenborg-treneren, som fortsatt ikke har tapt etter tre matcher som trøndersjef.

Han har heller ikke satt Vecchia inn i startoppstillingen før kampen mot Sarpsborg. Ajax-innlånte Victor Jensen har vært foretrukket, men sto over mandagens uavgjortmatch med en liten skade. Rekdal svarer slik på om Vecchia hadde vært inne om dansken ikke hadde vært ute:

– Det kan godt hende. Han er en god spiller og en målscorer.

– Det vet jeg ikke. Du får spørre «coachen», melder Vecchia på samme spørsmål.

Han ble tatt ut etter 70 minutter, og ifølge Rekdal er det omtrent det Vecchia fikser per nå, men da hadde den kvart italienske offensiven altså rukket å klinke inn 1–1-målet på det som var Rosenborgs første skikkelige målsjanse i kampen.

Han sto også bak den neste: Hjørnesparket der Renzo Giampaoli i neste touch spilte opp Tobias Børkeeiet til en gigantsjanse på åpent mål der Rosenborg kunne rappet ledelsen.

MÅTTE UT: Stefano Vecchia (til venstre) ble byttet ut kort tid etter utligningsmålet, og ifølge Kjetil Rekdal er det omtrent 70 minutter som svensken har kapasitet til per nå.

– Jeg føler meg bedre og bedre. Jeg har kanskje ikke vært i toppform fysisk, og forsøkt å sørge for å holde kroppen i sjakk, siden det er en lang sesong. Får bygge videre på det, så om de trenger meg, så kan jeg forhåpentligvis bidra, beskriver Vecchia.

Rekdal holder på 3–5–2-formasjonen og plasserte denne gangen Carlo Holse i en indreløperrolle på midtbanen. Dermed ble vingen Vecchia mer en slags spissmakker til en hardtkjempende Noah Holm i 1. omgang. Da fikk svensken uhyre få baller å jobbe med, Sarpsborg styrte matchen og tok en fortjent ledelse ved Tobias Heintz som det siste som skjedde i 1. omgang.

– Vi måtte begynne å spille, våge å spille, ikke bare slå langt. Når vi spiller, er vi bedre, sier Vecchia om Rosenborgs endring.

Rekdal nikker da det engelske fotballuttrykket «a game of two halves» nevnes i pressesonen etter matchen. I Rosenborg-garderoben må de 15 pauseminuttene ha blitt brukt godt.

– Det gikk ikke noe kule varmt. Jeg var veldig rolig. Og tanken på hvordan vi skulle spille første og andre omgang er helt lik. Det var utførelsen, presiserer Rekdal om hva som skjedde mellom omgangene.

– Det at du holder på 3–5–2 og har tre mann på midtbanen – handler det om at dere ikke er helt gode nok til å spille 3–4–3 ennå?

– Ja. Det går mer på det. Vi må forsvare oss med tre der. Men det skal gå an å gjøre det i 3–4–3, men det krever enorm evne til å forflytte seg og lese spillet, sier Kjetil Rekdal.