Mener Saltnes var heldig som slapp unna rødt kort: − Veldig stygt

STAVANGER (VG) (Viking - Bodø/Glimt 2–0) Det kokte voldsomt da Bodø/Glimt gikk på sitt første serietap på nesten ti måneder. Viking-spillerne reagerer på oppførselen til Glimt-kaptein Ulrik Saltnes (29).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Diskusjonene fortsatte i gangene etter kampen. Zlatko Tripic var klar i sin mening og hadde pratet med Glimt-trener Kjetil Knutsen i flere minutter.

– Det er barnslig og ekkel oppførsel. Det viser hvilken spiller han er, sier Zlatko Tripic til Discovery.

Det var da det gjensto rundt tjue minutter av kampen at Ulrik Saltnes plantet kneet sitt i ryggen på en liggende Kevin Kabran.

Etter kampen var Viking-leiren bastante på at det burde ha vært rødt kort.

– Soleklart rødt kort, sier Kabran til VG.

– Han burde vært i dusjen. Det er ikke overraskende at han burde være det, han er en litt sånn type spiller. Det er et klink direkte rødt kort. Det er synd at dommeren ikke ser det, sier lagkamerat Veton Berisha til VG.

DISKUSJONER: Zlatko Tripic og Kjetil Knutsen var uenige om situasjonen hvor Ulrik Saltnes plantet kneet i ryggen på Kevin Kabran.

Det ble ikke noe mindre tenning av at de to lagene møttes igjen kun tre dager etter cupsemifinalen på Aspmyra. Viking-spillerne lot seg irritere av Ulrik Saltnes’ kommentarer etter kampen sist, hvor han ga uttrykk for at «det var vanskelig å glede seg» fordi Glimt vant på en dårlig dag og at Viking spilte defensivt og mye lange baller.

– Det var ikke bare lange baller i dag, Saltnes, sa Berisha til Glimt-kapteinen i spillertunnelen etter kampen.

I intervjuet med VG etter kampen uttaler Berisha at «det er fint å få jekket dem ned litt, det trenger de».

Ulrik Saltnes snek seg på sin side ut uten å snakke med pressen. Glimt-spilleren har heller ikke besvart VGs henvendelse søndag kveld.

– Det er bare unødvendig av meg. Jeg blir irritert fordi han holder meg nede og så tror jeg at han skal holde ballen, og så gjør han ikke det. Det er bare dumt av meg, sier han til Discovery.

– Hva tror du det kan føre til i ettertid?

– Hvis vi skal gå gjennom den kampen her med videoen i ettertid så forventer jeg mye reaksjoner i hvert fall.

Discoverys studio var klar på at Saltnes bør straffes i ettertid. Det mener ikke Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Hvis du snakker om dette skal være karantene, da ler jeg meg i hjel. Det synes ikke jeg, sier han til Discovery.

Det kokte voldsomt da Glimt-kapteinen satte kneet i ryggen på Kabran – rett foran trenerbenken til Viking.

Også i Discovery-programmet Fotball Direkte var reaksjonene voldsomme.

– Veldig stygt. Jeg blir nesten litt sint når jeg ser det, for det er så usympatisk gjort, sier tidligere Mjøndalen-spiller Christian Gauseth på Fotball Direkte.

Discovery-ekspert Petter Bø Tosterud antydet at Saltnes kan få en utestengelse i etterkant.

– Sånne ting skal ikke skje på en fotballbane. Vi får se hva som skjer videre, sier Odd-spiller Flamur Kastrati.

Sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, har gitt beskjed om at Saltnes ikke stiller til intervju.

Dommer Tore Hansen sier til VG at han ikke la spesielt merke til situasjonen, men at han bevisst la en høy liste.

– Det er to lag som ønsker å spille fotball uten masse stopp i spillet. Det er tanken. Det passer lagene veldig godt. Jeg vet at de klager hvis jeg blåser mye, så det var nøye gjennomtenkt, sier Hansen.

Dommeren fikk se TV-bildene av situasjonen i intervjusonen, men ville analysere situasjonen nærmere før han kom med noen dom.

Noe han imidlertid fikk med seg var Morten Jensens voldomme reaksjon. Episoden med Saltnes skjedde nemlig rett foran Viking-benken.

– Det er derfor jeg har den reaksjonen. Jeg ser det klart og tydelig, så da blir jeg entusiastisk når dommeren ikke ser det. Jeg må beklage den sterke reaksjonen, men det var ikke fint, sier Jensen til VG.

Viking-treneren fikk gult kort for utbruddet sitt. Det samme fikk Glimt-trener Kjetil Knutsen tidligere i kampen.

Knutsen mener dommeren kunne gjort annerledes ved flere situasjoner.

– Jeg har sett den. Jeg tenker at Saltnes selv skal kommentere om han gjør det med hensikt eller ikke. Det har litt med den listen som blir lagt som gjør at det dessverre blir en sånn situasjon, men jeg tror det går bra med ham, sier Knutsen om Kabran.

Like etter Saltnes-situasjonen fikk Glimt-spiller Victor Boniface sitt andre gule og dermed rødt kort. Det etter å ha vært oppe med armen i ansiktet til David Brekalo i en duell midt på banen.

Knutsen var helt uenig i utvisningen

– Det synes jeg er strengt. Alvorlig talt. Han blir holdt. Det synes jeg er så strengt, men igjen: Dommeren bestemmer. Vi ble ti mann. Han (Victor) får lære av at listen kanskje er lavere for ham enn andre, sier Knutsen.

Med det mente Glimt-treneren at Brekalo slapp billig unna.

– At det er Victor som går av i duellen mellom de to, det synes jeg ikke er fair overfor Victor. Dommeren har lagt listen høyt. Det er ikke tilsiktet. Det er ikke en albue, men han har en hånd ute, sier Knutsen.

I den situasjonen var ikke dommer Hansen i tvil.

– Det første gule er for protester. Så planter han hånden i ansiktet på Viking-forsvareren. Den ser jeg klart og tydelig, så den er jeg nødt til å ta, sier Hansen.