Bodø/Glimt videre i Conference League etter seier – har gått 22 kamper uten å tape

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - CSKA Sofia 2–0) De bulgarske motstanderne ble et hakk for små for Bodø/Glimt, som tok seg videre i Europa. Samtidig forbedret nordlendingene sin egen rekord.

Torsdagens seier var nemlig Bodø/Glimts 22. kamp på rad uten å tape i alle turneringer. Det topper også fjorårssesongen. Da stoppet rekken på 20 kamper uten tap etter at Milan ble hakket for sterke på San Siro.

Seieren mot CSKA Sofia betyr at Bodø/Glimt er klare for avansement i Conference League.

Etter et aldri så lite sjansesløseri var det Sondre Brunstad Fet som til slutt satte inn nordlendingenes forløsende 1–0-mål etter 25 minutter. Amahl Pellegrino serverte et perfekt innlegg, som Fet enkelt styrte bort i hjørnet.

CSKA Sofia yppet seg litt utover i kampen, men Erik Botheim satte spikeren i kisten med sitt 2–0-mål fem minutter før slutt.

Også Roma er videre fra gruppen etter at de vant komfortabelt hjemme mot Zorya Luhansk.

Bodø/Glimts siste kamp i gruppespillet er likevel ikke uten betydning. Mens vinneren av gruppen går direkte videre til åttedelsfinalen, må gruppetoeren inn i 16-delsfinale – eller «playoff» om du vil – mot en av gruppetreerne fra Europa League.

Det åpnet tungt for Bodø/Glimt da Fredrik André Bjørkan måtte kaste inn håndkleet allerede før start i det iskalde været i Bodø. Isteden var det midtstopperen Marius Høibråten som tok plass på venstrebacken.

Flere dårlige nyheter ble det da Hugo Vetlesen måtte gi seg til pause på grunn av en skulderskade.

Glimt kunne ha drept kampen allerede før hvilen, men både Erik Botheim og Amahl Pellegrino misbrukte gode sjanser til å sette ballen i mål.

Isteden inviterte Glimt sin bulgarske motstander litt inn i kampen. De gule vertene slurvet til tider uvanlig mye i pasningsspillet, og rødtrøyene fra Bulgaria skapte også flere halvfarligheter.

Den russiske målvakten Nikita Haikin var illsint da CSKA Sofia fikk komme til flere relativt lettkjøpte sjanser.

Bodø/Glimt ble imidlertid ikke straffet – og Erik Botheim satte isteden inn 2–0 etter at lynraske Ola Solbakken parkerte gjestenes venstreback etter en strålende bakromsball fra Patrick Berg.

Dermed er Bodø/Glimt videre til et sluttspill i Europa for første gang i klubbens historie.