JUBEL: Markus André Kaasa kunne juble for 1–1 og starten av deres ketchupeffekt.

Molde banket Elfsborg etter en enorm ketchupeffekt

(Molde – Elfsborg 4–1) Molde har sikret seg et strålende utgangspunkt i Europa-kvalifiseringen etter en strålende annenomgang.

Et kvarter ut i annenomgang hadde Markus Kaasa, Kristoffer Haugen og Emil Breivik sørget for tre scoringer på drøyt ti minutter etter et voldsomt Molde-trykk.

Og det var lettede Molde-spillere som feiret. For det så virkelig ikke ut som det var Moldes kveld da lagene gikk til pause.

Mens Rasmus Alm hadde sendt Elfsborg tidlig i føringen etter en strålende innøvd variant fra innkast, virket det tilnærmet umulig for moldenserne å få en nettkjenning.

INNKAST: Rasmus Alm sendte Elfsborg i føringen tidlig i 1. omgang etter en god innøvd innkast-variant fra gjestene.

Det er vanskelig å beskrive med ord hvordan Molde gikk målløse til pause. Før Alms scoring hadde Breivik og Sivert Mannsverk gode muligheter til å sende Molde i føringen. Men ordene «gode muligheter» fikk en helt annen betydning senere i omgangen.

Først ble David Fofana sendt gjennom alene med keeper etter flott spill fra Rafik Zekhnini, men det var en god svensk sisteskanse i veien for Fofana.

Noen få minutter senere var Zekhnini regissør igjen da han serverte Breivik på blank kasse fra kloss hold, men som tidligere i omgangen var ikke skuddsiktet stilt inn.

«Sjansesløseri» blir bare forbokstaven på Molde-sjansen like etterpå. Kaasa fikk to skudd i løpet av få sekunder klarert på streken, og det var et unisont «NEEEIIII» som ble ropt ut over hele Aker Stadion.

Molde fortsatte tempoet etter pause, og det tok ikke lang tid før scoringen endelig satt for Erling Moes mannskap. Markus Kaasa fikk ballen upresset fra 18 meters hold, og den muligheten tok han vare på. Han sendte et godt skudd langs gresset som var utagbart for keeper Tim Rönning.

Derfra og ut handlet det kun om Molde. Haugen banket ballen i mål etter at han - på sedvanlig vis - var med i motstanderens 16-meter.

Like etter var Haugen nest sist på ballen da han serverte et strålende innlegg til Breivik som endelig kunne slippe jubelen løs etter et godt hodestøt.

I LEDELSEN: Haugens gode ferdigheter fremover i banen sørget for en 2–1-ledelse.

Ti minutter før slutt ble det dømt straffespark av den danske hoveddommeren etter en klar hands av Leo Väisänen. Mannsverk var ikke vond å be fra straffemerket, og han kunne sørge for hele 4–1.

På overtid kokte det over for Elfsborgs Emmanuel Boateng da han stygt sparket Grødem bakfra før han dyttet Benjamin Tiedemann i bakken.

Torsdagens oppgjør på Aker Stadion var det første av to oppgjør i den andre kvalifiseringsrunden til Conference League. For å komme frem til gruppespillet - slik Bodø/Glimt gjorde i fjor - gjenstår det ytterligere to kvalifiseringsrunder.

VEIEN TIL GRUPPESPILL: Nederst hvor det står «UECL Q2» befinner Molde og Elfsborg seg. Det er ytterligere to kvalifiseringsrunder dersom man skal helt til gruppespillet i Conference League.

Returoppgjøret, som vises på VG+ Sport, spilles neste torsdag klokken 18.45. Molde eller Elfsborg møter vinneren av Kairat Almaty og Kisvarda i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference League.

NB: Ola Brynhildsen ble byttet på tampen av annenomgangen. Han har vært hemmet av skade siden 11. mai.