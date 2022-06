Knust Løkberg tok på seg skylden for Viking-tap: − Det er tungt

(Haugesund – Viking 4–2) Kristoffer Løkberg (30) tok til tårene etter karrierens første røde kort. Fra tribunen måtte han se at Haugesund snudde til seier i et høydramatisk Rogalandsderby.

Haugesund-stopper Søren Reese ble den store helten da han kriget inn 3–2 drøye fem minutter før slutt, før Christos Zafeiris fjernet all tvil med sin 4–2-scoring på overtid.

Dermed sørget de for at Vikings elendige form fortsetter. Gullkandidaten står nå med tre strake tap, og har ikke vunnet på de siste fem.

Rammene for Rogalandsderbyet var mektige, med nesten fullsatt stadion og ett minutts stillhet etter den tragiske barskytingen i Oslo natt til lørdag.

MARKERTE: Det ble holdt ett minutts stillhet for å markere Oslo-skytingen før kamp. Haugesund-spillerne stilte med regnbuefarger på draktene sine.

Da kampen ble blåst i gang av dommer Rohit Saggi ble det fartsfylt fra start, og allerede før fire minutter var passert lå ballen i mål.

Med sine lange steg stormet Sebastian Sebulonsen forbi Thore Pedersen før han la ballen lavt foran mål. Der vant 19-åringen Daniel Karlsbakk duellen med Peter Therkildsen, og sendte Viking i ledelsen med scoring i sin første eliteseriekamp fra start.

De omtrent 1000 tilreisende Viking-supporterne var i ekstase, men det skulle ikke ta mange minuttene før Alioune «Badou» Ndour skapte balanse i regnskapet med en strålende avslutning ned i motsatt hjørnet.

Like etter ble Viking redusert til ti mann. Bilal Njie fikk store rom å kontre i etter et hjørnespark, og ble holdt igjen av Kristoffer Løkberg på egen halvdel. Dommer Saggi mente det var å frata en åpenbar målsjanse, og viste Løkberg det røde kortet.

– Det er soleklart. Han tar fra ham muligheten til å komme alene med keeper, mente Discoverys ekspertkommentator Lars Bohinen.

– Det ser litt «soft» ut, men jeg har ikke fått sett den på TV ennå, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ i pausen før TV-bildene blir vist.

– Ja, den var «soft», konkluderer han da.

– Jeg skal tåle å bli utvist og stå i det. Det er kanskje feil av dommeren, men det er dårlig av meg først, sier en gråtkvalt Løkberg til Discovery+ etter kampen og fortsetter:

– Det er tungt å se 1000 tilreisende som bruker tid og penger, og guttene som må løpe med en mann mindre i nesten 90 minutter. Vi kan stå og slakte dommeren alle sammen. Jeg er mer opptatt av at jeg gjør en feil i forkant. Når vi ender opp med å tape til slutt tar jeg på meg fullt og helt ansvar for det.

Etter kampen var Løkberg borte og takket Viking-supporterne.

– Jeg har aldri blitt utvist før i hele min karriere, men det var ikke før jeg gitt ut der og så dem i øynene, sier Løkberg før han tar seg en lenger pause.

– Jeg skal komme meg over det, men det var jævlig.

UTVIST: Kristoffer Løkberg virket ikke spesielt enig i det røde kortet da han gikk mot garderoben. OPPGITT: Kristoffer Løkberg like etter at han fikk se det røde kortet.

Selv om Viking måtte spille de siste snaue 80 minuttene med én mann mindre, men det hindret ikke gjestene fra Oljebyen i å ta tilbake ledelsen.

Nok en gang havnet Saggi i fokus, da han dømte straffe til Viking etter at Karlsbakks innleggsforsøk gikk i armen til Reese.

– Det er ikke vits i å spekulere i nå, sier FKH-trener Jostein Grindhaug til Discovery+ i pausen på spørsmål om hva han mente om straffen.

Samúel Fridjónsson trillet ballen iskaldt i mål fra ellevemeteren.

TILBAKE I LEDELSEN: Samúel Fridjónsson scoret på straffespark.

Like etter hvilen utlignet «Badou» med sin andre scoring for dagen, før Reese og Zafeiris sørget for Haugesund-seier med sine scoringer like før slutt.

– Det betyr mye å få min første scoring her, og det betyr mye å vinne. Det er en fantastisk følelse å vinne, jeg elsker det. Fansen vår bar oss hele veien og er fantastiske, sier Zafeiris til Discovery+.