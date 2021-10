Kommentar

Så er spørsmålet: «Hvilken Espen Johnsen» får vi mot Tyrkia?

Av Knut Espen Svegaarden

FØRSTEKEEPER: Ørjan Håskjold Nyland har for lengst fått beskjed om at han spiller mot Tyrkia fredag.

ULLEVAAL STADION (VG) Det er mange likheter i forkant av Thomas Myhres møte med Tyrkia i 2007 og Ørjan Håskjold Nylands møte med samme motstander fredag. Spørsmålet blir om likhetene fortsetter når kampen starter i Istanbul.

Norsk fotballhistorie inneholder, naturlig nok, både tabber og store redninger fra målmennene på A-landslaget. Det er en salig miks av alt fra tiere til toere på børsen.

Spørsmålet blir viktig mot Tyrkia fredag. Hvilken versjon av Ørjan Håskjold Nyland får vi? For Håskjold Nyland er en keeper som er kapabel til begge deler - både tiere og toere.

Skrekkeksempelet på hvordan det kan svinge fra topp til bunn for en keeper inntraff i november 2003, i play-off mot Spania. Espen Johnsen, som da var 23 år, drev spanjolene til vanvidd i Valencia, spilte til ni på børsen og holdt Norge inne i kampen om EM-plass i Portugal.

Fire dager senere, på Ullevaal, gikk alt galt. Johnsen ble skadet, men fortsatte å spille, gjorde tabber - før han fikk slippe. Men belønningen ble 0–3, Norge ikke til EM - og en toer på børsen.

Spørsmålet blir hvilken «Espen Johnsen» vi får i Istanbul fredag kveld.

For det er en relevant problemstilling, så lite fotball som Ørjan Håskjold Nyland har spilt de siste årene: 15 klubbkamper har han siden høsten 2019. Det er her likhetene med Thomas Myhre kommer inn.

Myhre var helt ute av det før Norge møtte Tyrkia på bortebane (kampen ble spilt for tomme tribuner i Tyskland) 28. mars 2007. Det handlet om tre viktige poeng på veien til EM 2008.

Myhre hadde sist gang spilt kamp 6. januar, altså nær tre måneder før han ble valgt til å stå mot Tyrkia. Enda verre var at han på de siste sju månedene kun hadde spilt fire klubbkamper.

Men landslagsledelsen stolte på Thomas Myhre. Han gikk ut til sin 56. landskamp - som også ble hans siste for Norge. Og slapp Tyrkia til 2–2, etter to tabber, og det etter at Norge hadde ledet 2–0. De tapte poengene bidro til at Norge ble hjemme fra nok et mesterskap.

Ørjan Håskjold Nyland spiller sin landskamp nummer 30 fredag. Han debuterte for åtte år siden, mot Skottland (0–1). I 2014 og 2015 var han førstevalget på landslaget, under Per-Mathias Høgmo. Gradvis forsvant den plassen tilbake til Rune Almenning Jarstein da Lars Lagerbäck overtok. Så kom klubbskiftene, skadene - og flere klubbskifter. Og lite spilletid. For Håskjold Nyland.

På grunn av en alvorlig skade gikk den svære målmannen nær et år uten å spille fotball, fra desember 2018 til november 2019. Og siden har han spilt 15 klubbkamper.

Siden han forlot Ingolstadt og tysk fotball i 2018, har Håskjold Nyland (stort sett) varmet benken i Aston Villa, Norwich og Bournemouth. Denne sesongen har han spilt to kamper (slapp inn seks mål i den ene), men er skadefri og har vist gode takter på trening denne uken.

Fordelen hans er opplevelsene fra store kamper, som han har spilt ganske mange av.

Håskjold Nyland slo gjennom med fenomenalt keeperspill i cupfinalen for Hødd mot Tromsø i 2012. Så spilte han cupfinaler for Molde i 2013 og 2014, bronsefinale i U 23-EM i 2013, der han ble valgt inn på turneringens beste XI. Han sto play-off-kampene mot Ungarn i 2015 og han sto ligacupfinalen for Aston Villa mot Manchester City i 2020.

Så Ørjan Håskjold Nyland er vant til store anledninger med fulle hus, han sto den siste landskampen (hjemme mot Gibraltar) og er den av de norske keeperne med mest rutine.

Det er riktig å starte med han. Det er keepertrener Frode Grodås sitt ord som veier tungt her. Håskjold Nyland spilte for øvrig cupfinale sammen med Victor Grodås, keepertrenerens sønn, for Hødd i 2012.

Vi kan håpe at Ørjan Håskjold Nyland får en kamp som mange av hans forgjengere fikk.

Her er noen av de beste:

* Tom Rusz Jacobsen fikk ti poeng på VG-børsen borte mot Sveits i 1980.

* Roy Amundsen spilte en kjempekamp borte mot Romania i 1981.

* Erik Thorstvedt har flere store - borte mot Sovjet og Irland i 1985, mot Skottland i 1989 og mot Mexico under VM 1994.

* Frode Grodås sto fantastisk borte mot Polen i 1993, mot Sveits i 1996 og Brasil under VM 1998.

* Espen Johnsen er nevnt - ni poeng på VG-børsen borte mot Spania i 2003.

* Rune Almenning Jarsteins kanskje beste kamp for Norge var også mot Spania, i 2019. Han fikk en åtter på VG-børsen for den forestillingen.

Fredag kveld kan en lignende kamp fra Ørjan Håskjold Nyland bli helt avgjørende for en VM-plass.

Ikke noe press der, altså ...