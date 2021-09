FIKK SJANSEN: Curtis Jones tok godt vare på sjansen han fikk av Jürgen Klopp i kampen mot Porto. Her klemmer de etter kampen.

Liverpool-unggutt lovprises etter Porto-seieren: − Fantastisk

(Porto – Liverpool 1–5) Om det var Liverpools fronttrio som avfyrte kanonene, var det 20-åringen Curtis Jones som ladet dem i storseieren på Estádio do Dragão.

Av Jens Friberg

– Curtis har vært fantastisk. På papiret er han så ung, men jeg føler han har vært med i laget i flere år. Han har tilpasset og modnet seg veldig bra, men han var nødt til å være tålmodig. Han har potensial til å bli en topp spiller, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport etter Jones’ oppvisning.

For selv om Mohamed Salah (2 mål), Roberto Firmino (2) og Sadio Mané (1) sto for målene da Liverpool nok en gang sablet ned Porto i Portugal, var det Curtis Jones som utmerket seg i leddet bak angrepsstjernene.

Unge herr Jones var nest siste Liverpool-spiller på hele fire av gjestenes fem mål. To av dem var direkte målgivende pasninger, to av dem var returer på skudd han hadde fyrt av.

DOMINERTE: Curtis Jones var Liverpools beste på børsen til statistikknettstedet Sofascore – til tross for at han ikke scoret noen av lagets fem mål.

Grafikk: www.sofascore.com

Plassen fikk han imidlertid muligens grunnet den stygge skaden til Harvey Elliott, som mister store deler av sesongen med en ankelskade.

– Før han ble skadet, var Elliott spilleren i den posisjonen. Jones har alltid vært her og der, men for hans skyld trenger han kontinuitet. Når han får sjansen, må han gjøre som i kveld, sier tidligere toppspiss Michael Owen hos BT Sport.

For tredje gang på rappen vant Liverpool med fire måls margin borte mot Porto, og har nå en samlet målforskjell på 2–14 i denne perioden. Manager Jürgen Klopp kaller resultatet «nesten perfekt», kaptein Henderson var skuffet over at de slapp inn. Det la imidlertid ingen demper på rosen av Jones.

– Han har kvikke ben og kommer på sugende løp hele tiden. Han var veldig imponerende i kveld, sier tidligere landslagsspiss Peter Crouch hos BT Sport.