Haaland ute med skade: − Prøvde alt for å bli klar

Erling Braut Haaland (21) er ikke med i Dortmund-troppen lørdag kveld grunnet muskulære problemer.

– Erling fikk seg et slag. Han prøvde alt for å bli klar, men rakk det ikke i dag, sier Dortmund-trener Marco Rose til tyske Sky.

Det kom som en overraskelse da Haaland var ute av Dortmund-troppen når de møter Borussia Mönchengladbach borte klokken 18.30 lørdag. Klubben melder at det skyldes «muskulære problemer».

– Sannsynligvis udramatisk, sier landslagslege Ola Sand til VG.

Rett før kampstart ønsket Haaland sine lagkamerater lykke til.

Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft forklarte fra indre bane at Dortmund håper å ha Haaland tilbake til Champions League-kampen mot Sporting Lisboa tirsdag.

– På trening i går var han i en duell med en spiller og fikk et slag. Han har fått behandling og ble med troppen hit, men det har ikke blitt noe bedre. Han har dratt tilbake til Dortmund, sier Fjørtoft på V Sport-sendingen.

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal håper Dortmund har spart Haaland for å «ta ut litt sikkerhet».

– Vi får håpe det ikke er ille. De er ganske flinke i Tyskland til at det ikke går for langt.

Fra før er det klart at angriper Alexander Sørloth mister landskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober). Troppen kommer tirsdag.

– Det er klart at sjansene våre ramler betraktelig om både Sørloth og Haaland er ute, men la oss ikke ta sorgene på forskudd. Joshua King har vist god form i det siste, og det er flere spisser i Eliteserien som gjør det bra nå. Vi vil ikke være sjanseløse uansett, sier Rekdal og ramser opp Thomas Lehne Olsen, Erik Botheim og Ohi Omoijuanfo.

Midtbanespiller Mathias Normann startet for Norwich mot Everton, men måtte ut i andre omgang, angivelig med problemer på baksiden av låret. Men det var ikke verre enn at nordlendingen løp av banen for egen maskin.

Sander Berge var ikke med i troppen for Sheffield United mot Derby denne lørdagen. Han pådro seg en krampe i hamstringen under oppvarmingen før møtet med Hull sist helg.

– Berge har spilt lite i 2021 og er neppe i toppform. Det er ikke sikkert han er klar til å spille de kommende landskampene, sier Rekdal.