NY SPORTSSJEF: Joacim Jonsson er klar som nye sportssjef for Vålerenga.

Sportssjef Jonsson har sablet ned nye kolleger: − Mange vil elske å se meg mislykkes

VALLE (VG) TV-profilen Joacim Jonsson er Vålerengas nye sportssjef – og måtte svare på spørsmål om en voldsom tirade mot sine nye kolleger for to år siden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– I bunn er det aller viktigste kunnskapen, den er udiskutabel, men jeg vil skape et engasjement rundt. Jeg skjønner fallhøyden er stor og at mange vil elske å se meg mislykkes. Men jeg må si at jeg enda mer vil elske å lykkes, sier Jonsson på spørsmål om hvordan han skal forholde seg til hans tidligere tirader – og sier han først og fremst skal være «servitør» for trener Dag-Eilev Fagermo.

Som VG meldte mandag var Jonsson høyaktuell for rollen som ny sportssjef i Vålerenga, og tirsdag bekreftet klubben ansettelsen. Svensken har tidligere hatt samme rolle i Fredrikstad i seks sesonger, men er mest kjent fra TV-skjermen som fotballekspert for TV 2, VG og Eurosport.

Hos Eurosport har han vært en av tre programledere i podkasten «Indre bane». Der har han fyrt løs mot spillere, trenere og fans eliteserierunde etter eliteserierunde. Men i en episoden fra juni 2020 var det hans nye kolleger som fikk unngjelde i Jonssons tirade:

– Bjørnebye var ikke noe fest. Dorsin, man sovner jo nesten når han prater, det er jo ikke noe bedre. Atle Roar Håland har vi i Start. Jeg har ikke hørt karen uttale seg enda. Soltvedt i Bergen er heller ingen skøyer. Bjarmann har jeg snakket med på telefon, og sagt at han må løfte seg i nakken og ta av seg kragen. Han tar tross alt over etter en sirkusdirektør i Inge André Olsen. Så han må opp. Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga synes jeg er mest gretten. Og en av de der. Man må være positiv. Opedal i FKH. Jeg har nesten ikke hørt om karen. Jeg ser en tweet i ny og ne, men det er sjelden jeg ser han. Tore Andersen i Odd. Ser vi han være noen fest? Ja, han slår litt i benkene etter de har vunnet, men Odd vant jo ikke så mye i fjor høst heller. Melland i Aalesund. Fullstendig anonym, sier svensken før han fortsetter med å fyre videre mot de andre sportssjefene.

– Flo. Njaaaaa. Litt bob-bob. Det har gått litt dårlig med Godset og han har vært litt smågretten til tider, men han kan jo også by litt på seg selv.

– Men vi må by mer på oss. Det må være større entusiasme og større engasjement. Vi er altfor kjedelige, vi er altfor grå, og vi er altfor kjipe, legger han til.

Jonsson er kjent for å ikke spare på kruttet og har ofte kommet i hard vind hos spillere, trenere og fans for sine kontroversielle utsagn.

– Hvis du går gjennom tipsene han har gjort før sesongen, er det ingen som har bommet mer, spøker Fagermo overfor VG – og legger til at svensken imponerte stort på jobbintervju.

I tiraden er Jonsson også opptatt av at sportssjefen må sette på plass trenerne ved behov – men det blir neppe en problemstilling i Vålerenga:

– Han er jo ikke sjefen, det er jeg som er sjefen, sier Fagermo ydmykt – og sier han har det siste ordet ved dissens.