TRENER: Arne Sandstø fikk se Jerv gå på en virkelig smell i Drammen.

Sandstø ut mot supporterne etter stortap: − Oppfører seg som aldeles tullinger

(Strømsgodset – Jerv 6–0) I den andre omgangen på Marienlyst ble Jerv fullstendig rundspilt og Strømsgodset stoppet ikke før det sto 6–0. I etterkant var Jerv-trener Arne Sandstø misfornøyd med lagets supportere.

Mens Jerv hadde flere farlige sjanser i den første omgangen og kun var ett mål bak ut til den andre omgangen, raknet de helt i den andre omgangen.

Jerv-trener Arne Sandstø mente de fikk «en lærestund» av Strømsgodset, men i tillegg til å være frustrert over eget lags spill, var han heller ikke fornøyd med oppførselen til Jerv-fansen.

– At de reiser og støtter oss er helt fantastisk. Vi skryter av de hver eneste mulighet vi har. Men å gå bort til noen som står der og oppfører seg som aldeles tullinger, det synes jeg ikke de fortjener, og jeg synes ikke spillerne våre fortjener det heller. Vi har spilt en drittomgang, vært forferdelig dårlige i andre omgang, men alle må oppføre seg som folk likevel. Vi er jækla glad i Svaberget (Jervs supportergruppe), og de er jækla glad i oss. Da må vi klare å oppføre oss som folk, sier Sandstø i intervjuet med Discovery+ etter kampslutt.

SUPPORTERGRUPPE: Svaberget er Jervs offisielle supportergruppe.

Leder for Svaberget, Håkon Stensvand, sier det var mye frustrasjon blant supporterne etter braktapet.

– Det går en kule varmt for mange. Vi er fryktelig dårlige de første 20 minuttene av andre omgang (Jerv slapp inn tre mål i perioden). Vi rakner fullstendig, og da er det mye frustrasjon etter en slik kamp. Det blir kanskje en smule hett. Spillerne ber oss også om en mening, sier han til VG.

TV-bildene viste at flere av Jerv-spillerne var borte hos Jerv-fansen etter kampen, hvor de da altså skal ha fått noen klare beskjeder. Hverken Stensvand eller Sandstø ønsker å si noe konkret om akkurat hva som ble sagt.

– Det spiller ingen rolle. Folk må oppføre seg. Vi spiller fotball og skal ha det gøy. Den andre omgangen er en forferdelig skuffelse og det er en forferdelig skuffelse for de også. Det er forskjellige måter å få det ut, men hvis man skal spille på lag, så må man oppføre seg som folk. Så enkelt er det, sier Sandstø.

– Sandstø sier at hvis man skal spille på lag, så må man oppføre seg som folk. Hva sier du til det, Stensvand?

– Vi spiller gjerne på lag. Vi gir fullt trøkk i 90 minutter pluss tillegg. Det er mange som har reist over hele landet, og fremdeles står vi uten en borteseier. Når vi da blir overkjørt, så kommer det en naturlig reaksjon, sier supporterlederen, som forteller at Jerv-supporterne sang gjennom hele kampen.

Jervs keeper, Øystein Øvretveit, sier til Discovery+ at han har forståelse for at supporterne var frustrerte etter kampen.

– Det eneste vi kan gjøre er å håpe å gjøre det bedre neste kamp, og få de litt mer på lag neste gang. At de blir frustrert, det forstår jeg veldig godt, men de kommer nok med et smil i morgen. Når vi presterer som vi gjør, må vi forvente at det kommer noen reaksjoner fra supporterne våre, sier han.