Dette betyr et kommersielt samarbeid.

GOD: Martin Ødegaard har vært fremtredende for Arsenal de siste ukene. Her jubler han for scoring mot Everton.

Thorstvedt om Ødegaard: − Klart beste perioden han har hatt i England

Martin Ødegaard (23) har stått frem som en nøkkelspiller for Arsenal i desember. Erik Thorstvedt mener landslagskapteinen ser mer komfortabel og offensiv ut.

Publisert: Nå nettopp

Her er søndagens oddstips!

Riktignok startet desember dårlig for Arsenal, med to tap, men Martin Ødegaard har i løpet av måneden vist frem noen av de egenskapene som gjorde at Arsenal kjøpte ham i sommer. På seks kamper står han med tre mål og én målgivende pasning, og nordmannen har vært sentral bak mye av det Arsenal har skapt.

– Det har vært veldig bra. Du ser så tydelig på Martin når han bare går for det. Når han bare kaster alle lenker, driter i konsekvensene og «gunner» litt på. Da er han enormt god, sier TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, til VG.

– Han har vist den offensive tankegangen veldig i det siste, og bidratt med scoringer og det som faktisk sesongens første assist i kampen mot Leeds forrige helg. Det er ikke hans at det var den første, for han har servert andre på sølvfat tidligere, men det var sikkert deilig å få den flotte assisten til Smith-Rowe, sier Thorstvedt.

VISER VEI: Statistikken viser at Martin Ødegaard har vært en ledende spiller for Arsenal i det offensive spillet i desember.

Grafikk: Sofascore.com

Thorstvedt mener Ødegaard glimtvis også har vist de samme taktene tidligere, men oppsummerer:

– Dette er den klart beste perioden han har hatt i England. Han har spilt bra i kamper over tid, mener den tidligere norske landslagskeeperen.

– Jeg har sagt tidligere at han godt kan tåle flere feilpasninger, og at han ikke må være redd for å gjøre en feil. I den posisjonen som han spiller, så må du bare drite i det. For å lykkes, må du tørre å mislykkes, sier Thorstvedt.

Og nettopp der, mener han at han nå ser en langt mer offensiv Ødegaard enn tidligere.

– Han ser veldig komfortabel ut, og har en veldig offensiv tankegang, et offensivt kroppsspråk og er mer fremoverrettet, mener Thorstvedt.

Han får støtte av Ronny Madsen, leder for Arsenals norske supporterklubb, Arsenal Norway.

– Jeg tror hovedgrunnen til at Ødegaard presterer slik at han gjør er tillit. Nå er han i nærheten av det han presterte i Real Sociedad. Der gikk det på tillit, trivsel og riktig rolle. Man ser at Ødegaard er fremoverlent, i motsetning til tidligere i sesongen der det meste gikk på tvers eller bakover. Nå forserer han ledd eller spiller gjennom ledd oftere. Det positive er at pasningsprosenten har gått ned i forhold til utlånet i fjor. Det er tegn på at han tar større sjanser, mener Madsen.

les også Liverpools oppgjør mot Leeds er utsatt

Tidligere denne uken tok Arsenal seg til semifinalen i ligacupen, etter å ha slått Sunderland 5–1 på hjemmebane.

I et intervju med Viaplay etter kampen, skrøt Ødegaard av en «sulten» spillergruppe, som vil opp og frem.

– Jeg føler det flyter veldig bra nå. Jeg føler jeg er i god form. Jeg føler vi har funnet ut av det med laget her. Vi kjenner hverandre bedre og bedre. Det ser du ute på banen. Jeg trives veldig godt, sa han til Viaplay.

VG-tips: Norwich City – Arsenal