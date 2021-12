FERDIG: Birger Grevstad (i midten) er ferdig i Brann. Her fra pressekonferansen etter Kåre Ingebrigtsens sparking som Brann-trener i sommer.

Branns styreleder trekker seg – hadde ikke tillit i styret

BERGEN (VG) Dagen etter nedrykket fra Eliteserien er Branns styreleder Birger Grevstad (67) ferdig i klubben.

Det melder klubben på sine hjemmesider.

Etter et styremøte på flere timer dagen etter nedrykket til Obos-ligaen, er altså styrelederen ferdig i Brann.

– Under punktet om evaluering av styrets arbeid, ba styreleder Birger Grevstad om styrets tillit, noe flertallet av styret ikke hadde. Styreleder tok beslutningen til etterretning og valgte å fratre sitt verv umiddelbart, står det i en uttalelse fra klubben.

Grevstad har måtte tåle mye kritikk etter en veldig turbulent sesong for Sportsklubben Brann.

Etter nedrykket har flere krevd hans avgang, deriblant BT-kommentator Anders Pamer:

– Styreleder uttaler seg eksepsjonelt klønete og er en dårlig ambassadør for Brann. Det er vanskelig å ha tillit til ham når du ser hvordan han uttaler seg, sa Pamer til VG tidligere torsdag.

– Birger Grevstad har sittet i styret i SK Brann i syv sesonger, hvorav seks som nestleder og en som leder. I den perioden har Brann rykket opp og tatt to medaljer. Birger var helt sentral i arbeidet med å realisere den nye Fjordkraft-tribunen. SK Brann takker Birger Grevstad for innsatsen og arbeidet han uselvisk har lagt ned for klubben, står det videre uttalelsen fra klubben.

Etter at spillere og støtteapparatet i Brann landet på Bergen lufthavn like før klokken 12 torsdag, gjennomførte blant andre Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen intervjuer med de fremmøte mediehusene.

Dette sa Grevstad til VG like etter at Brann ankom Bergen torsdag:

Så gikk turen videre til Clarion Hotel like ved flyplassen. Da var klokken nærmere 13, og et planlagt styremøte ventet.

Det skulle vise seg å bli et mye lengre møte enn ventet. Da klokken nærmet seg 19 meldte Bergens Tidende at Grevstad hadde tatt bakveien ut og dermed ikke møtt på det ventede pressekorpset.

Omtrent én time senere kom bekreftelsen fra Brann på at Grevstad trekker seg som styreleder.

BT melder også at Johannesen deltok på det ekstraordinære årsmøtet i IL Sandviken Toppfotball som startet klokken 19. Der ble det nye styret i SK Brann Kvinner valgt.

Klokken kvart på ni forlot også Johannesen Clarion Hotel via bakveien, og kjørte bort uten å snakke med pressen.

Brann melder samtidig at Geirmund Brendesæter har valgt å trekke seg fra sitt verv som styremedlem. Han er trener for Bremnes ILs lag i 3. divisjon, som etter opprykket spiller i samme avdeling som Brann 2. Det er habilitetsspørsmålet rundt dette som gjør at den tidligere Brann-spilleren trekker seg.

– Nestleder Siv Skard rykker opp som ny styreleder. Madeleine Giske-Nesslin er konstituert som ny nestleder, Espen Brochmann rykker opp fra varamedlem til ordinært styremedlem. Dette styret sitter frem til årsmøtet i mars, hvor medlemmene skal velge nytt styre. Styret vil fungere som et tett kollegium i disse månedene, skriver klubben.

– Styret er ikke ferdig med sin evaluering av året og arbeidet fortsetter de nærmeste dagene.