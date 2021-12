PÅ VEI INN? Milos Milojevic kan bli Rosenborgs nye trener.

Splittet om mulig Rosenborg-trener: − Det er udiskutabelt gambling

Han beskrives som offensiv, autoritær og spennende, men de VG har snakket med er splittet i sitt syn på Milos Milojevic (39) og hvorvidt han passer som Åge Hareides arvtager i Rosenborg.

– Det er en umerittert trener som er på vei inn. Han har bare en halv sesong med Hammarby, og han har ikke gjort det dårlig, men han har heller ikke gjort det spesielt bra. Han har gjort det helt ok. Det er udiskutabelt gambling, sier fotballekspert Joacim Jonsson til VG.

– Jeg er ikke overrasket over at Norges største klubber er interessert i ham. Han er bare 39 år gammel, har fått sterke resultat som hovedtrener i Mjällby, gjorde braksuksess som assistent i Røde Stjerne og har løftet Hammarby i Allsvenskan, sier Aftonbladet-journalisten Hugo Månsson – som følger klubber fra Stockholm-området tett – til VG.

Mannen det snakkes om er Milos Milojevic, som trolig blir Åge Hareides etterfølger i Rosenborg. Mandag var den 39 år gamle serberen på plass i Trondheim og det spekuleres i at han blir barteby-klubbens nye sjef. Han har – sammen med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen – vært den heteste kandidaten til å ta over stafettpinnen på Lerkendal.

– Han er en relativt ung trener som har et voldsomt driv og er klar og tydelig i lederstilen. Det skal være høy intensitet på trening, og han krever både karakter og aggressivitet fra spillerne sine. Det som kanskje kjennetegner Milojevic mest når det kommer til spillestil er at lagene hans er veldig tilpasningsdyktige og fleksible. Og så vil han, som så mange andre i dag, satte et høyt og intensivt press på motstanderen.

JOURNALIST: Hugo Månsson.

– Bestemt, klar og tydelig

Milojevic var i sin tid midtstopper, og har spilt i serbisk og islandsk fotball. Skader gjorde at han la opp i 2011, og et par år senere begynte ble han assistenttrener i Vikingur.

Etter hvert ble han forfremmet til hovedtrener. Han flyttet deretter til Sverige der han var både assistent og hovedtrener for Mjällby, før han igjen tok en assistenttrener-rolle for den serbiske storklubben Røde Stjerne.

Sommeren 2021 ble han ansatt som hovedtrener i Hammarby. Milojevic skrev under på en treårskontrakt med klubben. Hammarby endte på 5. plass i Allsvenskan i år.

Milojevic’ største bragd som trener kom under tiden i Mjällby. Da ledet han laget fra nivå tre til Allsvenskan.

Det er harmonisk stemning i Rosenborg om dagen ...

Rosenborg som klubb har et sterkt forhold til offensiv fotball og formasjonen 4–3–3. Det passer både Milojevic og RBK bra, mener Månsson.

– Milojevic står for en offensiv fotball og sier selv – kanskje fordi han ville gjøre seg aktuell for Rosenborg – at 4-3-3 er favorittformasjonen hans. Og det var det oppsettet han begynte å forberede Hammarby på til neste sesong, sier han.

– Gigantisk seier for Bodø/Glimt

Joacim Jonsson er hakket mer avmålt i sin vurdering av Milojevic.

– Han har en offensiv tilnærming, og akkurat det er forenlig med det Rosenborg ønsker. Men han og mannen de helst ville ha, Kjetil Knutsen, er ganske langt fra hverandre som trenere, så det er ingen rød tråd i tankegangen heller. Rosenborg legger hodet på blokken her, sier Jonsson, som beskriver Milojevic som en autoritær type.

EKSPERT: Joacim Jonsson.

Fotballeksperten mener også at Milojevic vil få en tøff start på livet i Trondheim. Først og fremst fordi han ikke er Kjetil Knutsen.

– Rosenborg har satset alt på Knutsen. Alle ønsket og trodde de skulle få ham, og da blir det en nedtur for omgivelsene at han ikke kommer. Det er vanskelig å være trener i Rosenborg, fordi det er mange med sterke meninger og klare ønsker. Knutsen har autoritet til å stå der rakrygget og slå ned på det. Han kunne bare sagt «Dere vet hvordan det har gått i Bodø/Glimt». Det kan ikke Milojevic gjøre, for han har ikke noe å vise til.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at dette er en gigantisk seier for Bodø/Glimt. Dette viser at det er mer attraktiv for Knutsen å være i Glimt enn i Rosenborg, og det er et enormt signal til Fotball-Norge. Samtidig truer det Rosenborg som stormakt, sier Jonsson.