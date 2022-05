Lyon tok tilbake tronen - Hegerberg paralyserte Barcelona

TORINO (VG) (Barcelona - Lyon 1–3) Ada Hegerberg hadde en drømmefinale med scoring og assist da Lyon tok tilbake Champions League-pokalen fra Caroline Graham Hansen og Barcelona.

Kveldens mest magiske øyeblikk sto Lyons Amandine Henry for etter bare seks minutter. Veteranen satte inn en dundrende sklitakling på Barcelona-stjernen Alexia Putellas, før hun brukte like mye kraft og traff like rent i et skudd som suste i krysset fra 30 meter.

Resten av den forrykende førsteomgangen handlet mye om Hegerberg. 26-åringen, som mistet nesten to år med skader i korsbåndet og leggen, viste seg igjen som den måldronningen hun er på den største scenen.

Idet Lyons back Selma Bach kom fri fra Barcelona-kant Caroline Graham Hansen, trakk Ada Hegerberg seg fri fra stopperduoen Maria Leon og Irene Paredes og bukket inn 23 minutter ut i kampen. Leon kastet seg desperat etter Hegerberg, men i neste blunk måtte hun se kvinnen fra Sunndalsøra slå på Lyon-logoen over hjertet og smile selvsikkert.

– Det har vært så mange uvanlige feil fra Barcelona. Du kan ikke gi så mye tid til en spiller som Hegerberg, sa Lianne Sanderson, tidligere England-spiller, på DAZN.

Det var Hegerbergs 59. mål på 60 kamper i Champions League, og på overtid var bare stolpen i veien for nummer 60. Tre av dem kom da Lyon slo Barcelona i finalen 4–1 for tre år siden. På tribunen kunne kjæresten Thomas Rogne og Hegerbergs foreldre, Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg, juble nok en gang.

Hegerberg har nå scoret i fire Europa-finaler, den første til å klare bragden siden Real Madrid-ikonet Alfredo di Stefano, og hun har vunnet Champions League seks av de siste syv årene. Unntaket var da Graham Hansen og Barcelona slo Chelsea i fjor.

Noen minutter etter 2–0 fikk Hegerberg et håpløst tilbakespill fra Paredes. Spissens forsøk på å dra av keeper Sandra Panos gikk ikke denne gang, men i 33. minutt tok Hegerberg bedre vare på mer panikk hos Barcelona. Hegerberg serverte elegant løpsmaskinen Catarina Macario på gullfat til 3–0 etter en grusom klarering.

Barcelona-kaptein Putellas fortalte VG fredag at hun nyter å spille med Graham Hansen. Rett før pause kom et eksempel på hvorfor. Et silkemykt innlegg fra Graham Hansen ble lekkert sendt videre til 1–3 på volley fra Putellas.

Etter 58 minutter var Barcelonas Patricia Guijarro små marginer fra å overgå det spektakulære målet til Henry. Fra midtbanen traff hun tverrliggeren.

Barcelona-fansen lagde et fantastisk liv i sommerheten, men det hjalp lite da Asisat Oshoala og Ana-Maria Crnogorcevic bommet på store muligheter og Lyon-svingen begynte å synge den franske nasjonalsangen.

Ingrid Syrstad Engen ble sittende på Barcelona-benken. Det er andre gang Graham Hansen og Syrstad Engen har tapt finale mot Lyon, begge med Wolfsburg henholdsvis i 2018 og 2020.

Lyon-kaptein Wendie Renard, Eugénie Le Sommer og keeper Sarah Bouhaddi (på benken lørdag) har vært med på rekordmange åtte Champions League-titler.