OPPGITT: Mikel Arteta var ikke spesielt fornøyd med at hans Arsenal fikk både straffespark og rødt kort mot seg i 0–3-tapet for Tottenham torsdag. Nå må de levere for å sikre Champions League-spill kommende sesong.

Arteta svarer på Contes sutre-anklager: − Jeg var tydelig og ærlig

Arsenal-sjef Mikel Arteta ble anklaget av Tottenham-motstykket Antonio Conte for å være sutrete i 0–3-tapet for byrivalen torsdag kveld.

Det er en betegnelse han ikke kjenner seg igjen i.

– Hva enn vi gjør, forsøker vi å forsvare klubben på den best mulige måten. Det gjorde jeg denne kvelden også ... jeg var tydelig og ærlig, sier Arteta på en pressekonferanse før mandagens viktige kamp mot Newcastle.

Arsenal tapte Nord-London-derbyet så det sang mot Tottenham, etter en skrekkelig første omgang med både straffe og rødt kort mot. Etter kampen la han ikke skjul på sin frustrasjon, men utelot de kraftigste salvene – ettersom han da «ville blitt suspendert i seks måneder».

Spurs-sjef Conte mente på sin side at han hadde hørt Arteta sutre titt og ofte, og mente det ikke var noe å klage over.

De to stjernemanagerne er i sentrum for en rivende duell om den viktige fjerdeplassen i Premier League, som gir Champions League-spill kommende sesong. Etter Tottenhams 1–0-seier over Burnley er Arsenal under press for å levere mot Newcastle klokken 21.00 i kveld.

Arsenal tar fjerdeplassen hvis de vinner begge sine siste kamper, hvis ikke kan det hende Arteta får mer å klage over.

– Det er jobben min å si meningen min, når jeg snakker på vegne av klubben og uttrykker hvordan vi føler det. Hvis jeg ikke kan gjøre det, foretrekker jeg å droppe det, sier Arteta.

