På tide, Smerud

Av Knut Espen Svegaarden

GIKK FORAN: Norges U-kaptein Erik Botheim jubler sammen med Sebastian Samuelsen (til venstre).

(Norge U21-Aserbajdsjan U21 2–1) Det er ingen sensasjon at det er angrepsspillere som er og blir de viktigste i fotballkamper. Men uten Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim så tviler jeg sterkt på om Norge hadde vært i U-EM nå.

Det er de to som har klart å vippe pendelen Norges vei i de siste kampene, også i Drammen tirsdag kveld, da Norge var nødt til å vinne mot Aserbajdsjan, som i de to foregående kampene sine – og klarte det. Litt som Erling Braut Haaland og delvis Alexander Sørloth gjør på A-landslaget, scorer disse to når det gjelder som mest.

Leif Gunnar Smerud løp og hoppet, om hverandre, rundt på kunstgresset på Marienlyst i Drammen da dommeren blåste av kampen. Etter 10 år uten sluttspill for U-21-landslaget, alle årene med Smerud som sjef, var det nok likte mye lettelse som glede der mannen løp rundt og takket hver enkelt spiller.

For det kan fort være at det hadde vært på tide med en endring, hvis Smerud og teamet bommet denne gangen også. Nå er det ikke noe enklere å kvalifisere seg til sluttspill for U-landslagene enn for A-landslaget, men etter såpass mange forsøk pleier det å være riktig å la andre få prøve seg.

Og det ble en tung kamp. Norge var preget, anledningen tok spillerne, og kanskje lederne også, der Norge var urytmiske og virket energi-tomme, spesielt før pause. Så skulle en tro at roen senket seg med Jørgen Strand Larsens scoring etter 54 minutter, men tvert imot – da kom nervene i, om mulig, enda sterkere grad.

Det handlet om på holde på en ledelse, noe som kan være vrient nok, spesielt når det gjenstår 36 minutter pluss tillegg.

På mange måter kan det være at det var vekkeren etter 65 minutter som reddet den norske EM-plassen. For da Jørgen Dalland bommet på ballen – og Aserbajdsjan utlignet, da våknet Smeruds gutter. Plutselig handlet det om å score, ikke nødvendigvis forsvare seg til EM.

Erik Botheim er en «jævel». Det er noe nådeløst over innstilling og evne til å ta mulighetene. Han har egentlig alltid hatt det, men han har ikke vært helt heldig med klubbvalgene.

Før han havnet i Bodø/Glimt. Der fant han seg hjemme med en gang, fikk tillit. Og tross trøbbel med klubbhverdagen siden han dro fra Bodø i fjor høst, så har ikke selvtilliten forsvunnet.

Etter 77 minutter reagerte han raskest på frisparket til Håkon Evjen, stusset innlegget i mål – og denne gangen ga ikke Norge fra seg ledelsen. De gjorde faktisk som alle andre de siste 10–15 minuttene, drøyde og lå nede. Så har vi sett det også ...

For norsk fotball kommer ingen vei ved å være den snilleste gutten i selskapet. Du har sett en endring på A-landslaget, og nå fikk du se det på U-landslaget.

Fønvinden som blåser over norsk landslagsfotball for tiden, den er det bare å nyte. Kvinnene, herrene – og nå U-landslaget, alle lykkes i 2022. Og det er virkelig på tide at «Norges neste menn» spiller et mesterskap igjen, etter bronse og semifinale i både 1998 og 2013.

Det har vært noen gode uker nå, og det er nå det gjelder – benytte de situasjonene de har satt seg i, bruke den muligheten som nå ligger der.