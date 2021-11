Kommentar

Hvis det finnes en gud, så må han/hun være norsk i kveld

Av Knut Espen Svegaarden

DET VAR MULIG: Jan Åge Fjørtoft løfter Drillo som seierherren etter at Norge, på mirakuløst vis, har klart 0–0 i Rotterdam i 1993.

ROTTERDAM (VG) Det er vrient å finne norske lyspunkter fra fryktede de Kuip i Rotterdam. Kanskje må Ståle Solbakken ha like mye flaks for å lykkes som det Drillo hadde der i 1993.

Danskene snakker om å «spille seg inn i hellet». På mange måter var det det Drillo hadde gjort da han jublet for 0–0 mot Nederland på de Kuip 9. juni 1993. Norge hadde flyt, etter seier hjemme mot Nederland, uavgjort på Wembley og seier mot England på Ullevaal før møtet i Rotterdam.

Enkelte ganger gir ikke et resultat et godt bilde av en fotballkamp, og det gjorde definitivt ikke det denne sommerdagen i Rotterdam.

Den gangen hadde jeg ikke begynt å notere det som var konkrete målsjanser, men minnene fra kampen er fortsatt sterke, og jeg vil tippe at Nederland vant sjansestatistikken med 8–1, noe i det sjiktet, der ballen fløy i stolpene, Stig Inge Bjørnebye ble så herjet med av lynraske Marc Overmars at han ble tatt av etter én omgang - og Norge fikk noe bedre kontroll på nederlenderne etter pause.

Men det er det eneste poenget Norge har tatt på de Kuip på 70 år.

KLARTE DET: Landslagssjef Nils Johan Semb og assistent Harald Aabrekk jubler etter 1–0 mot Spania på de Kuip under EM i 2000.

Og denne gangen er ikke en gang et poeng nok hvis Norge skal kvalifisere seg i kveld. Kanskje er ikke en gang seier godt nok. Men det er referansen vi har, i tillegg til en seier på denne arenaen under EM i 2000, 1–0 over Spania. Da var Nils Johan Semb landslagssjef, men motstanderen var altså ikke Nederland.

Steffen Iversen nikket inn et frispark fra keeper Thomas Myhre, Norge var effektive og vant på de Kuip.

Og til slutt kan det faktisk være ineffektiviteten som ødelegger Norges håp om en VM-plass, i det minste via play-off.

For den er blitt betraktelig svakere siden Ståle Solbakken overtok etter Lars Lagerbäck:

På sine elleve første kamper som landslagssjef trengte Lagerbäcks lag i snitt 3,2 sjanser for å score. Solbakken på sine elleve første har brukt 4,6 sjanser per scoring.

Det er en ganske stor forskjell.

Også defensivt er det forskjell, men denne gangen i Solbakkens favør. På de elleve første landskampene hans må motstanderen i snitt ha 3,8 sjanser for å score. Mot Lagerbäcks lag var tallet 3,0 for å score på de elleve første kampene.

Men det er som sagt effektiviteten som til slutt kan felle Norge.

Jeg har gått gjennom alle de ni kvalik-kampene med Norge, med en «normal» på 3,5 sjanser pr scoring.

I poeng har Solbakkens lag fått som fortjent. Ut fra antall sjanser burde Norge:

* Hatt et poeng hjemme mot Tyrkia, i en kamp de tapte.

* Mistet to poeng borte mot Montenegro, der det ble seier.

* Tapt hjemme mot Nederland, men fikk med seg et poeng.

* Og til slutt burde Norge hatt tre poeng mot Latvia, ikke ett som ble fasit.

I sum gir det uansett 18 poeng, som de har nå før den siste kampen.

Men går vi ut fra en scoring pr 3,5 sjanser, så ville Norge i dag hatt 21–6 i målforskjell, ikke 16–6 som det står nå.

Og da hadde Norge vært foran Tyrkia før siste kamp.

35 sjanser /8 mål mot Gibraltar - ikke bra nok.

20 sjanser/2 mål mot Latvia - ikke bra nok.

8 sjanser/3 mål mot Montenegro - mer enn godkjent.

7 sjanser/1 mål mot Tyrkia - ikke bra nok.

4 sjanser/1 mål mot Nederland - godkjent.

Sånn kan vi leke oss med tall så lenge vi vil. Men poenget er uansett at skal Norge ha noen som helst mulighet i kveld, så må effektiviteten opp.

Kanskje må det et mirakel til, som i 1993, da det virket som Drillo fikk hjelp fra et-eller-annet sted.

Ståle Solbakken må håpe på noe lignende i kveld.

Avspark: 20:45.

