Pálsson møtte pressen etter hjertestansen: − Jeg var død i fire minutter

SOGNDAL/OSLO (VG) Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) møtte pressen onsdag etter han i forrige uke falt om med hjertestans på banen.

– Jeg vil starte med å takke. Takke klubben for hvordan de har håndtert alt som har skjedd. Jeg må takke for støtten. Jeg har fått veldig mye støtte fra klubben og veldig mange andre. Det har gjort det veldig mye lettere for meg, sier Pálsson og fortsetter:

– Jeg må også takke mediene for måten dere har håndtert saken på.

Pálsson er tydelig på hvor mye støtten har betydd for han og at han virkelig setter pris på alle meldingene han har mottatt.

– Det er ikke sikkert at jeg kan være fotballspiller lenger, men akkurat nå prøver jeg å ikke tenke på det, sier islendingen.

Veien videre for den blide islendingen er usikker, men han skal gjøre grep for å gjøre det beste ut av situasjonen han har havnet i.

– Jeg kommer til å oppsøke mentalt hjelp. Det er jo tøft, og det er veldig sjeldent at det skjer. Det er veldig lett for meg å tenke «hvorfor meg?». Men samtidig føler jeg at det beste er å tenke på at jeg er i live, sier Pálsson.

Mandag 1. november falt Emil Pálsson om på banen under kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink med hjertestans. Han ble gjenopplivet på banen.

– Jeg var uten puls i over tre og et halvt minutt, nesten fire. Jeg var død i fire minutter, sier han før han må ta en liten pause.

– Jeg har ikke prosessert hva som skal skje videre. Den siste uken har vært mest å bare bli frisk. Jeg føler meg mye bedre nå enn for en uke siden, og det kommer bare til å bli bedre.

– Jeg føler meg veldig heldig som lever. Det er kanskje heldig og uheldig at det skjedde, på samme tid. Jeg fikk hjertestans og vet ikke hvorfor. Det kunne skjedd når som helst. At det skjedde på banen er kanskje litt heldig, fordi jeg hadde jo alt jeg trengte innenfor 100 meter radius for å hjelpe meg med å overleve, sier Sogndal-spilleren og fortsetter:

– Vi har gjort mange tester og undersøkelser, og eneste vi fant er ekstra slag i hjertet. Men det er det mange som har. Legen sier at vi ikke kan konkludere med at det er årsaken til hjertestansen.

Islendingen har vært gjennom en tøff uke og har også gjort et inngrep for å gjøre fremtiden tryggere.

– Jeg opererte på mandag og satte inn en hjertestarter som kommer til å hjelpe meg i fremtiden hvis det skulle skje igjen, sier Pálsson.

– Hva husker du fra kampen? spør VG.

– Det jeg husker er helt opp til 1–0 scoringen. Frem til scoringen var det ingen signaler. Når jeg tenker tilbake var det ingenting som var annerledes. Jeg følte meg veldig bra. Etter scoringen er det meste svart, svarer Pálsson.

Livreddende behandling ble iverksatt i løpet av kort tid, islendingen ble fløyet til Haukeland sykehus i Bergen og var ved bevissthet da han ble transportert bort.

– Det er veldig viktig for de andre spillerne på laget å møte meg nå. De må se at jeg har det bra, sier Pálsson og forteller at han skal gjøre «en liten greie» ute på banen før neste Sogndal-kamp.

– Jeg gleder meg. Det blir en markering med de som reddet livet mitt. Jeg gleder meg til å se på kampen og håper gutta kan vinne.

Fire dager etter hjertestansen uttalte Sogndal-spilleren seg for første gang etter gjenopplivingen han mottok. Der takker han det medisinske teamet som reagerte lynraskt.

– Jeg vil si takk til mange mennesker i dag. Først og fremst til det medisinske apparatet rundt Sogndal Fotball. Uten dem hadde jeg ikke levd i dag, skriver Emil Pálsson på sin Instagram-konto.

På spørsmål om hvordan det vil gå med Sogndal ut sesongen er Pálsson klar.

– Det kommer helt sikkert til å bli kvalik! sier han før han trekker frem eksempelet om hvordan det danske laget sto sammen etter at Christian Eriksen falt om med hjertestans under fotball-EM i sommer.

Ståle Solbakken, som selv fikk hjertestans som spiller, hadde denne hilsenen til Pálsson: