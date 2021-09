SER DU KLUBBEMBLEMET? Erling Braut Haaland mot Besiktas onsdag. Borussia Dortmunds klubbemblem er ikke godt synlig på de nye Champions League-draktene.

Draktbråk for Haaland og Dortmund: − Må skamme seg over denne trøya

Erling Braut Haaland scoret og Borussia Dortmund drar hjem fra Tyrkia med seier. Men klubbens nye Champions League-drakt får like mye oppmerksomhet i Tyskland. Den er langt fra like positiv.

Av Jostein Overvik

– Jeg elsker klubben. Men alle de ansvarlige må skamme seg over denne trøya, skriver en fan på sosiale medier ifølge Bild.

Den tyske storavisen melder at det koker på sosiale medier etter at Haaland & co. onsdag stilte i sine nye gule drakter spesialdesignet for Champions League.

Klubbens emblem pryder fortsatt drakten, plassert rett over hjertet på spillertrøyens venstre side. Men BVB-logoen er vevd inn i det neongule tøyet og kan knapt ses på bildene fra oppgjøret mot Besiktas onsdag. Logoen skal også finnes i en mindre versjon på spillernes nakker.

Fansen så tydeligvis ikke klubbemblemet:

Den lokale avisen Ruhr Nachrichten skriver at det aldri har vært så mye diskusjon om en ny Dortmund-trøye.

De viser at til våpenskjoldet nesten ikke synes på bryststykket som er dominert av sponsoren Evonik, logoen BVB 09 i tillegg til varemerket til Puma. Sportsutstyrsgiganten, som her i Norge har et tett samarbeid med Karsten Warholm, er involvert i Borussia Dortmund også på eiersiden.

Da den nye drakten kom i Pumas nettbutikk, dukket ultrasupporterne Desperados opp utenfor klubbkontoret. De hang opp dette banneret: «Hvis du ikke hedrer våpenskjoldet er du ikke verdig Borussia».

LANGT MER POPULÆR: Erling Braut Haaland jubler for scoring sist helg. På Bundesliga-drakten er klubbemblemet godt synlig.

Idrettens tradisjonsrike varemerker har vekket følelser før. Norges Fotballforbund tok i 2008 det samme grepet som Borussia Dortmund. Det norske flagget ble flyttet til spilleres nakker mens fronten av drakten skulle preges av et nytt crest med en drage i sentrum. Etter over 1000 landskamper skulle Norge ikke lenger spille med «flagget på brystet».

Det vekket sterke reaksjoner.

– For spillerne er det litt verre å få øye på flagget når det er plassert i nakken. Nei, flagget skal være på brystkassen og du skal stikke frem kassen din og være stolt når du går ut for å spille landskamp for Norge, sa Henning Berg med 100 landskamper med flagget på brystet og null forståelse for endringen.

De nye draktene ble raskt avskiltet. I 2014 kom NFF tilbake med en ny logo der det norske flagget fortsatt er blikkfanget. Den spiller Erling Braut Haaland og landslaget med fortsatt.

FLAGGET PÅ BRYSTET: Erling Braut Haaland jubler med det norske flagget på brystet mot Gibraltar på Ullevaal. Det ble bråk da NFF forsøkte å fjerne det i 2008.

For Erling Braut Haaland triller scoringene inn uansett hvor synlig logoen er på drakten. Han scoret mot Besiktas i sin sjette kamp på rad. Med ni mål på de samme kampene stiller han med en solid dose selvtillit i hjemmekampen mot Union Berlin søndag. Neste kamp i Champions League spilles mot Sporting Lisboa 28. september.

Midt i scoringsrushet har forrige sesongs toppscorer i Champions League allerede fått konkurranse om tittelen denne sesongen. Ajax-spiss Sébastien Haller scoret fire i åpningen og ble fulgt opp av Leipzigs Christopher Nkunku (3 mål) og Bayerns scoringsmaskin Robert Lewandowski (2 mål).