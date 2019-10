FORTVILELSE OG JUBEL: Alexis Sanchez (til venstre) fikk knapt til noe i United, Paul Pogba har vært opp og ned, mens Mohamed Salah og Virgil van Dijk har løftet Liverpool til europatoppen.

Den enorme forskjellen: VG vurderer kjøpene til Manchester United og Liverpool

12. september 2015 møttes Manchester United og Liverpool på Old Trafford. To famlende giganter.

United kom fra en fjerdeplass under Louis van Gaal noen måneder før, Brendan Rodgers hadde ledet Liverpool til en sjetteplass.

United stilte slik: De Gea – Darmian, Smalling, Blind, Shaw – Carrick, Schweinsteiger – Mata, Herrera, Depay – Fellaini.

Liverpool: Mignolet – Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez – Milner, Leiva, Can – Firmino, Benteke, Ings.

Manchester United vant 3–1, ett av målene satt inn av en innbytter og debutant, 19 år gamle Anthony Martial.

NYTT MØTE: Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær foran fjorårets møte på Old Trafford. United måtte gjøre tre bytter før pause, men kampen endte 0–0. Foto: John Peters / Manchester United

En måned etter byttet Liverpool manager, ut med Brendan Rodgers, inn med Jürgen Klopp. Åtte måneder senere var det slutt for Louis van Gaal. Nestemann som skulle prøve å ordne opp på Old Trafford var José Mourinho.

United ble nummer fem den sesongen, Liverpool nummer åtte, og man kan trygt si at begge klubbene, fra og med sommeren 2016, har foretatt en totalrenovering.

Begge lag har brukt enorme summer de siste tre årene.

Jürgen Klopp har kjøpt for om lag 4,6 milliarder kroner. I samme periode har Liverpool også fått inn rundt 3,7 milliarder.

José Mourinho brukte rundt 4,7 milliarder på to og et halvt år og bare snaut 1,2 milliarder kom inn igjen.

Ole Gunnar Solskjær har kjøpt tre spillere. De kostet drøyt 1,6 milliarder, mens United har solgt for rundt 770 millioner kroner under Solskjær.

Men hva har klubbene fått tilbake sportslig? Der er det ganske stor forskjell.

Når de to gigantene møtes på Old Trafford igjen 20. oktober 2019, er det bare én av dem som famler.

I øyeblikket er Liverpool klart best, og en av de viktigste grunnene er hvor mye mer Anfield-klubben har fått ut av sine investeringer. I Liverpool er de fleste nykommerne løftet noen hakk, i United har ofte det motsatte skjedd.

United har mer og bruker mer penger, men får skremmende lite igjen for alle milliardene. Her er en vurdering av kjøpene siden siden 2016:

MANCHESTER UNITED

BEDRE TIDER: Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic etter seieren i Europa League-finalen mot Ajax i 2017. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

8

ZLATAN IBRAHIMOVIC (38)

Gratis fra Paris Saint-Germain sommeren 2016.

«Gratis» må settes i anførselstegn. Svensken håvet inn nærmere 250 millioner kroner i årslønn i den første sesongen (inkludert bonuser). En ledertype United trengte, selv om det ikke gikk så bra i serien (sjetteplass). 28 mål, avgjorde ligacupfinalen, før en kneskade stoppet det meste av United-karrieren.

7

HARRY MAGUIRE (26)

Fra Leicester for 880 millioner sommeren 2019.

Har alle muligheter til å bli lederen United trenger i de bakre rekkene. Ikke feilfri, etter å ha blitt hentet bare dager før seriestart. Har roen med ball som United har manglet på stopperplass. Viktig grunn til at forsvaret ikke har vært problemet denne sesongen.

7

DANIEL JAMES (21)

Fra Swansea for 175 millioner sommeren 2019.

21-åringen hadde ikke spilt i Premier League før Ole Gunnar Solskjær hentet ham fra Swansea denne sommeren. Kort tid på øverste nivå selvsagt, men åpningen har vært bedre enn forventet, attpåtil i et lag som sliter tungt.

6

PAUL POGBA (26)

Fra Juventus for 1,05 mrd. kr sommeren 2016.

141 kamper, 31 mål og 31 målgivende lar seg høre. Stor da United vant Europa League og rett etter Solskjær overtok. Men også lange skuffende perioder. Kranglet mye med José Mourinho. Ikke den lederen man forventer nå.

GOD START: Daniel James har åpnet friskt i Manchester United. Her jubler han etter 1–0-målet mot Southampton. Foto: GLYN KIRK / AFP

6

AARON WAN-BISSAKA (21)

Fra Crystal Palace for 560 millioner sommeren 2019.

Dyr, med bakgrunn i at han bare hadde 42 ligakamper for Crystal Palace med seg. Men har vist at potensialet er stort. Vanskelig å komme forbi, kjapp og livlig i stilen, men kan være noe uryddig og må bidra mer offensivt. Fremtidshåp.

5

ROMELU LUKAKU (26)

Fra Everton for 850 millioner sommeren 2017.

42 mål på to sesonger er respektabelt, men greide aldri å løfte United som man håpet. Markerte seg sjelden mot de beste lagene, scoret oftest mot lettere motstand (i og for seg mål dagens United-lag mangler).

5

VICTOR LINDELÖF (25)

Fra Benfica for 350 millioner sommeren 2017.

Fikk bare 14 seriekamper fra start i sin første sesong. Så ukomfortabel ut. Revansjerte seg forrige sesong, særlig etter at Solskjær tok over. Ikke helt patent denne sesongen, og plassen trues av stopperreserve Axel Tuanzebe.

KJENT SYN: Slik har det sett ut ofte for United de siste sesongene. Motstanderen har scoret. Her ved Jesse Lingard, Victor Lindelöf og Nemanja Matic etter en Huddersfield-scoring høsten 2017. Foto: ANDREW YATES / X03469

5

NEMANJA MATIC (31)

Fra Chelsea for 450 millioner sommeren 2017.

Fortjener honnør for sin første sesong i United (annenplass i ligaen). Men svakere i forrige sesong, og nå ser han ikke ut til å være mannen som kan løfte United-midtbanen.

4

HENRIKH MIKHTARJAN (30)

Fra Dortmund for 420 millioner sommeren 2016.

I klubben i halvannet år. Åpnet svak (og skadeplaget), men tok seg opp, særlig i Europa. 13 mål og 11 målgivende på 63 United-kamper. Fikk lite til i ligaen, men sentral på veien mot Europa League-triumfen. Viktige mål mot Rostov, Anderlecht og i finalen mot Ajax.

3

ERIC BAILLY (25)

Fra Villarreal for 380 millioner sommeren 2016.

Skulle løse et stopperproblem, men vært mye plaget med skader. Stort potensial, i overkant vill i spillestilen, tre røde kort på 74 kamper. Fikk med seg ligacupfinalen og veien mot Europa League-triumfen (karantene i finalen).

RØDE ERIC: Eric Bailly får rødt kort mot Bournemouth. Kaptein Ashley Young skjønner ingenting. Foto: PHIL NOBLE / X01988

2

FRED (26)

Fra Sjakhtar for 600 millioner sommeren 2018.

Ni landskamper for Brasil, veldig god i Sjakhtar, også aktuell for Manchester City, men har bare i ørsmå glimt vist at han har noe å tilføre. 21 seriekamper, ni er tapt. Har startet 14 av dem, syv av disse er tapt. God borte mot PSG.

2

DIOGO DALOT (20)

Fra Porto for 220 millioner sommeren 2018.

Kjøpt som et talent. Ingen landskamper for Portugal. Ennå ikke greid å vise at han er en fremtidsmann for Manchester United. Rask og noen gode øyeblikk, som skuddet som ga straffe borte mot PSG.

PENGESTERK: Alexis Sánchez hadde råd til stor og flott bil i United, men gjorde ikke så mye på banen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

1

ALEXIS SÁNCHEZ (30)

Fra Arsenal i januar 2018 (byttehandel med Mikhtarjan, begge verdsatt til 345 millioner).

Økonomisk en av de dårligste investeringene i engelsk fotball noen gang. En enorm skuffelse. Tjente over 400.000 kroner i uken. Kontrakt til 2023, leid ut gratis til Inter (der United betaler trolig halve lønnen).

Snitt 13 spillere:

4,7

Tredjekeeper Lee Grant ikke vurdert.

LIVERPOOL

KOM OG VANT: Virgil van Dijk med Champions League-trofeet. Foto: Bjørn S. Delebekk

10

VIRGIL VAN DIJK (28)

Fra Southampton for 860 millioner i januar 2018.

Fremstår som det viktigste kjøpet i europeisk fotball de siste årene. Mannen som alene stabiliserte et offensivt sprudlende Liverpool. Har alt – ro, fart, teknikk, fysikk, luftstyrke og naturlig lederautoritet.

10

MOHAMED SALAH (27)

Fra Roma for 500 millioner sommeren 2017.

77 mål og 32 målgivende på 116 kamper. Et eventyr av en førstesesong, med 44 scoringer, og strålende i den andre også. Ble hentet som en god spiss fra Roma, er blitt en verdensklasse-angriper under Klopp.

les også Fire år med Klopp – her er tallenes tale

GIFTIG DUO: Sadio Mané og Mohamed Salah danner sammen med Roberto Firmino (kom sommeren 2015) en fantastisk angrepstrio. Foto: ANDREW YATES / X03469

9

SADIO MANÉ (27)

Fra Southampton for 340 millioner sommeren 2016.

Nå er han like viktig som Salah, men kom ett år før og har trengt litt lengre tid på å nå sitt toppnivå. Ekstrem fart, nesten umulig å ha kontroll på. 23 seriemål totalt i sine to første sesonger, toppscorer i Premier League med 22 mål, sammen med Salah og Aubameyang, forrige sesong.

9

ANDY ROBERTSON (25)

Fra Hull for 115 millioner kroner sommeren 2017.

Hull rykket ned, Andy Robertson rykket opp. Er blitt en av verdens beste venstrebacker, med voldsomme offensive bidrag. Det eneste minuset er kanskje at det ikke er John Arne Riise-klasse over skuddene hans.

8

ALISSON BECKER (27)

Fra Roma for 760 millioner kroner sommeren 2018.

Brasils landslagskeeper har gitt Liverpool ro bakerst, etter mange, mange år med usikkerhet. Er stort sett trygg med ballen i beina, selv om han har gjort noen få blundere. Ikke hundre prosent kontroll i feltarbeidet.

8

FABINHO (25)

Fra Monaco for 500 millioner kroner i fjor sommeren 2018.

Etter en litt tung innledning fant brasilianeren ut av Klopps system. Er blitt stabilisatoren på midten, leser spillet, ballvinner som velger de kloke løsningene. Spilte alle Champions League-kampene på våren.

BARCA-HELTER: Georginio Wijnaldum (til venstre) og Trent Alexander-Arnold jubler etter at Wijnaldum har øket til 3–0 i Champions League-semifinalen mot Barcelona. Foto: PETER POWELL / EPA

8

GEORGINIO WIJNALDUM (28)

Hentet fra Newcastle for 295 millioner sommeren 2016.

Hentet fra et Newcastle-lag som akkurat hadde rykket ned. Klopp ville ha en anvendelig spiller, og hadde fulgt Wijnaldum tett helt fra han var i Nederland. Manageren har fått det han ønsket seg, og de to målene hjemme mot Barcelona er høydepunktet.

7

JOËL MATIP (28)

Gratis fra Schalke 04 sommeren 2016.

Mulig å argumentere for at han fortjener mer enn 7, basert på 2019. Fremsto bak både Lovren og Gomez i køen i januar. Fikk sjansen på grunn av skader, og har vært bunnsolid. Kanskje lett å være god ved siden av van Dijk, men finnes dem som mener han har vært bedre enn nederlenderen denne høsten.

5

ADRIÁN (32)

Gratis fra West Ham sommeren 2019.

Hentet da Simon Mignolet gikk til Brugge. Skulle være reserve, så ble Alisson skadet i den første kampen og Liverpool-fansen fryktet det verste, men så langt fremstår han som en smart investering.

5

XHERDAN SHAQIRI (28)

Fra Stoke for 158 millioner sommeren 2018.

Nok en spiller hentet fra et nedrykkslag. Meget vanskelig å få en startplass offensivt i Liverpool, men Shaqiri klager ikke og Klopp har fått en klassespiller han kan bruke når han måtte trenge det.

4

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (26)

Fra Arsenal for 410 millioner sommeren 2017.

Vanskelig å vurdere ham høyere enn en 4'er med korsbåndskaden som holdt ham ute et helt år. Startet svakt, men meget god i en periode våren 2018, blant annet med scoring mot Manchester City i Champions League-kvartfinalen.

les også Klopp hyller Haaland: – Fremtiden til norsk fotball er sikret

STOR KVELD: Alex Oxlade-Chamberlain jubler etter 2–0-scoringen mot Manchester City i kvartfinalen i Champions League i 2018. Foto: Shaun Botterill / Getty Images Europe

4

RAGNAR KLAVAN (33)

Fra Augsburg for 48 millioner sommeren 2016.

En traust Klopp-favoritt, hentet fra tysk fotball. Estlenderen med Vålerenga-bakgrunn fikk drøyt 50 kamper. Gjorde en grei jobb.

4

NABY KEITA (24)

Fra RB Leipzig for 540 millioner sommeren 2018.

Åpnet med et par fantastiske kamper, men ennå ikke greid å bli den midtbanekraften Liverpool ventet en hel sesong på. Har startet 16 av 46 seriekamper.

3

LORIS KARIUS (26)

Fra Mainz for 54 millioner sommeren 2016.

Klopp hentet ham fra hjemlandet, og kjempet seg til en fast plass i konkurranse med Simon Mignolet, men tabbene i Champions League-finalen ødela ikke bare den kampen for Liverpool. Denne kampen vil for alltid henge ved ham.

les også Kanskje er Klopp like viktig som ligagullet

FINALEFADESE: Loris Karius dummet seg ut da Liverpool tapte Champions League-finalen mot Real Madrid. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

2

DOMINIC SOLANKE (22)

Fra Chelsea for 45 millioner sommeren 2017.

Det beste som kan sies om Solanke i Liverpool er at han ble god butikk. Solgt videre til Bournemouth. 27 kamper og ett mål for Liverpool. Var rett og slett ikke god nok.

1

MARKO GRUJIC (23)

Fra Røde Stjerne for 58 millioner i januar 2016.

Serberen var Klopps første kjøp. Har spilt 14 kamper, tre fra start, alle i ligacupen, i de resterende 11 fikk han 59 minutter til sammen. Ikke gitt ham opp helt, fremdeles Liverpools eiendom, nå leid ut til Hertha Berlin.

Snitt 16 spillere:

6,1

Spillere som er kommet tilbake fra lån ikke vurdert.

Kjøpene av Wijnaldum, Salah, Solanke, Robertson og Alisson inkluderer tilleggsklausuler.

Alle summer etter dagens kurs. Kilder: lfchistory.net, transfermarkt.de, Manchester Evening News.

