De Gea slakter eget lag etter ny Solskjær-nedtur: – Flaut

NEWCASTLE (VG) (Newcastle United – Manchester United 1–0) Heller ikke møtet med bunnlaget Newcastle skulle gi Ole Gunnar Solskjær (46) pusterom. På elleve forsøk har han fortsatt ikke vunnet på bortebane som permanent Manchester United-manager.

Det sørget 19 år gamle Matthew Longstaff for i sin aller første Premier League-kamp for Newcastle, der manager Steve Bruce også var under press før søndagens kamp.

Den nye Newcastle-helten er lillebroren til midtbanekollega Sean (21), som ble koblet sterkt til Solskjærs lag hele sommeren.

Nå kan Bruce få med seg arbeidsro inn i landslagspausen, mens presset øker mot Solskjær. Laget hans har nå kun scoret syv mål på de siste 10 kampene og ligger helt nede på 12. plass på tabellen. Det er allerede fem poeng opp til topp fire, som er klubbens uttalte mål denne sesongen. Kun to poeng skiller dem og nedrykksstreken.

– Dette er ikke akseptabelt for en klubb som oss. Det er flaut. Ikke bare i dag, men hele sesongen. Vi spiller ikke bra, vi klarer ikke engang å score mål eller skape sjanser. Det er ikke akseptabelt, sier David de Gea til Sky Sports etter tapet.

– Det er mitt ansvar. Jeg må få hodene deres i orden, det er det viktigste. Unge gutter som mangler selvtillit, trenger hjelp fra de mer erfarne spillerne og fra støtteapparatet. Vi jobber hardt for å løse det, sier Solskjær.

– Sjokkerende av Manchester United. Ingen tro, ingen kreativitet, skriver The Times-kommentator Henry Winter på Twitter.

RASENDE: David de Gea var tydelig opprørt i intervjuet etter kampslutt. Foto: Jan Kruger / Getty Images Europe

I forkant av oppgjøret hadde den pressede Newcastle-manageren Steve Bruce varslet at han ville gå bort fra sitt opprinnelige ønske om å spille angripende fotball, fordi han hadde funnet ut at troppen hans ikke var i stand til det, men det var hjemmelaget som tok styringen fra start.

Debutanten Matthew Longstaff (19), som utgjorde midtbaneduoen sammen med sin storebror Sean (21), kom med det første skremmeskuddet da han banket til fra langt hold og traff tverrliggeren. Deretter kom Miguel Almirón alene med David de Gea, men Manchester United-keeperen vant duellen.

En frustrert Solskjær måtte nok en gang være vitne til Manchester Uniteds store problemer med å skape noe i åpent spill. Den eneste sjansen laget hans skapte i første omgang, var også kampens største: Ashley Young fant en helt umarkert Harry Maguire på en corner, men historiens dyreste forsvarsspiller styrte ballen på utsiden av stolpen.

Langs sidelinjen snudde Solskjær seg mot støtteapparatet på benken og smilte oppgitt. De har ikke scoret etter en dødball – uten å telle med straffer – på 221 dager. Det er desidert verst av alle lagene i Premier League.

– Det er det dårligste vi har vært, sier Solskjær om førsteomgangen.

Og etter hvilen skulle vondt bli til verre for «de røde djevlene»: Servert av venstreback Jetro Willems fikk yngstebror Longstaff avslutte fra perfekt posisjon utenfor boksen, og den knallharde markkryperen hans suste inn ved stolpen, utenfor rekkevidde for De Gea.

SCORET: Matthew Longstaff fikk en drømmedebut i Premier League. Foto: Ian MacNicol / Getty Images Europe

Fra benken prøvde Solskjær å snu kampen med Mason Greenwood (18) og Tahith Chong (19), men ungguttene klarte ikke å sette sitt preg på slutten av oppgjøret.

Lyspunktet for Solskjær er at han trolig får tilbake en rekke spillere, inkludert Anthony Martial og Paul Pogba, etter den kommende landslagspausen. Men da venter serieleder Liverpool på Old Trafford.

