Norge knuste Færøyene 13–0 – Herlovsen med scoringsrekord

(Færøyene – Norge 0–13) Norge leker seg videre i EM-kvalifiseringen. I løpet av tre kamper har de knust motstanderne. Og scoret til sammen 26 mål.

Ikke nok med det. Isabell Herlovsen scoret tre mot Færøyene på bortebane tirsdag kveld. Og tok scoringsrekorden til den gamle landslagsstjernen Marianne Pettersen.

– Det føles ubeskrivelig. Det har vært en mål for meg å stå øverst på den listen, sier Isabell Herlovsen til NRK.

Veien til EM-sluttspillet i England i 2021 ser ut til å være helt uten hinder. De fem resterende matchene i kvalifiseringen virker som en ren formalitet. I tur og orden har Norge slått Nord-Irland 6–0. Hviterussland 7–1. Og i kveld ble Færøyene fullstendig overkjørt i ruskeværet i Torshavn med hele 12–0.

De norske proff-jentene gjorde akkurat som de ville i 90 minutter. Amatørene fra Færøyene (86 på FIFA-rankingen) var helt sjanseløs. Som forventet. Og målene ble banket inn i tur og orden.

Det startet med Lisa-Marie Utlands kontante heading i mål (1–0) etter åtte minutter. Så fortsatte det med Caroline Graham Hansen på straffe (2–0). Amalie Eikeland traff i krysset (3–0). Og Graham Hansen dunket en returball i mål (4–0).

Norge fortsatte målshowet etter pause. Graham Hansen klinket til med et godt langskudd (5–0). Hennes åttende mål på tre kamper i EM-kvalifiseringen. Så var det Isabell Herlovsens tur hvor hun satte ballen i mål helt inne ved stolperoten (6–0).

Norge gjorde to bytter. Inn med Karina Sævik som feide til i krysset (7–0) nesten med en gang hun kom innpå. Frida Maanum ville ikke være nor dårligere (9–0). Mellom dem headet Ingrid Syrstad inn sin første scoring (8–0) etter corner.

10–0 over Kasakhstan var den tidligere rekorden i EM-kvalifisering for kvinnelandslaget. Den ble utlignet da Isabell Herlovsen satte inn sitt andre. Syrstad Eggen hamret inn (11–0) på et langskudd. Og så var det tid for Herlovsen igjen.

Hun scoret sitt tredje (12–0) for kvelden. Men mye viktigere; hun slettet Marianne Pettersens scoringsrekord fra 2003 (66 mål). Nå har «Isa» den alene med 67 mål på 133 landslamper.

Elise Thorsnes kom inn på slutten, og fastsatte sluttresultatet til 13–0.

PS! Norge største seier kom mot Slovakia i 1995. Da ble det hele 17–0.

