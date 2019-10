Foto: Tore Meek

Spanias landslagssjef om Ødegaard: – Har vært utrolig

ULLEVÅL (VG) Spanias landslagssjef Roberto Moreno (42) roser Martin Ødegaard (20) før møtet med Norge på Ullevaal, men er uenig med Joshua King (27) i at Ødegaard ville tatt en plass på det spanske landslaget.

Nå nettopp







På Norges pressekonferanse fem timer tidligere, uttalte Joshua King at han mener Ødegaard holder et så høyt nivå at han kunne vært tatt ut på det spanske landslaget – og at han selv «ikke hadde gjort seg bort på en spansk trening».

Konfrontert med uttalelsene fra King, tok Spania-sjef Roberto Moreno seg god tid og sukker en gang før han svarer:

– Uten at jeg ønsker å være respektløs mot noen, men mine spillere er de beste, sier 42-åringen kontant.

– Mine spillere er best skikket til å spille vår fotball og alle spillerne i troppen vår holder et høyt nivå.

les også Selvsikker King mener han og Ødegaard kunne spilt for Spania

Foran et mellom 20 og 30 norske og spanske journalister, svarte den spanske landslagssjefen på spørsmål i drøyt 20 minutter før møtet med Lars Lagerbäcks mannskap lørdag kveld kl. 20:45.

– Martin har gjort det bra, men nei. Jeg tror ikke jeg ville gjort det for noen spiller i verden, svarer landslagssjef Roberto Moreno på spørsmål om det eksisterer en egen spansk plan for å stoppe Martin Ødegaard lørdag kveld.

– Ødegaard har vært utrolig, men fotball er et kollektivt spill. Vi legger ikke planer for å stoppe enkeltspillere.

Martin Ødegaard imponerte Joshua King med spanskkunnskapene:

Moreno, som tok over hovedansvaret for «La Roja» da Luis Enrique trakk seg i sommer, beskriver Norge som et lag som er kjent for å ha et fast spillesystem.

At Lars Lagerbäck endret på sin faste 4–4–2 til å bruke Ødegaard i en fri rolle i forrige landslagspause mot Sverige, tenker ikke Moreno mye på.

– Hvis vi har ballen, så kan de i utgangspunktet ikke overraske oss. Kommer det overraskelser, får vi håndtere det der og da.

I oppgjøret mellom lagene på Mestalla i Valencia i mars spilte Martin Ødegaard i en høyre kantrolle.

Om han nå skulle fortsette i den frie rollen bak Joshua King på Ullevaal lørdag kveld, vil ikke det endre på Spanias kampplan, hevder den spanske landslagssjefen.

– Om Ødegaard spiller her eller der, har ingenting å si for oss. Et bytte av posisjoner er egentlig bare en endring på papiret. Det vil ikke endre vår kampplan, svarer 42-åringen.

Publisert: 11.10.19 kl. 18:59







Mer om