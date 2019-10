IKKE BARE IDYLL: Filip Møller Delaveris og Dag-Eilev Fagermo jubler her for scoring mot Sarpsborg. Siden har det vært bråk rundt fremtiden til Delaveris. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NISO ut mot Odd: – Dobbeltmoral av en annen verden

Fotballspillernes fagforeningsleder Joachim Walltin misliker Odds behandling av 18-åringen Filip Møller Delaveris. Skiensklubben forstår ikke kritikken.

– Det kan være en stor belastning for en ung spiller når klubben går ut på denne måten. Det kan også sende et negativt signal til andre spillere i klubben og andre spillere som vurderer å gå til klubben, sier Walltin til VG.

Den tidligere eliteseriespilleren er leder for interesseorganisasjonen NISO. Han reagerer på uttalelser Odd-trener Dag-Eilev Fagermo og sportssjef Tore Andersen har kommet med i mediene etter at kontraktsforhandlingene med 18 år gamle Delaveris nylig brøt sammen.

– Det er uryddig at Odd og treneren omtaler samtalene med en spiller i mediene. Det skjønner jeg spilleren og agenten reagerer på, mener Walltin.

– Vi omtaler det ikke i mediene. Jeg prøver å si til mediene at samtalene tar vi med spillerne, foresatte og agenter. Jeg forstår ikke hva han mener. Det er mer enn bare en side av en sak, sier Tore Andersen til VG.

Her jublet Delaveris etter cupjubel:

– Dobbeltmoral av en annen verden

Delaveris har vært i storform de siste ukene, men 18-åringens kontrakt går ut neste sommer. Agent Morten Wivestad har hevdet at Delaveris har blitt forsøkt presset av Odd til å skrive ny kontrakt. Det har Fagermo benektet.

– Dessverre er det ikke første gang noe lignende skjer i Odd, mener Walltin.

De siste årene har det vært støy rundt kontraktene til flere Odd-spillere: Viljar Myhra, Sondre Rossbach, Niklas Gunnarsson, Elbasan Rashani, Bentley, Rafik Zekhnini, Fredrik Oldrup Jensen, Fredrik Semb Berge og John Kitolano.

– Det kan hende det har blitt mer støy og medieoppmerksomhet rundt Odd og at de andre gjør det mer skjult. Ingen andre klubber vil la gode spillere gå, sier Fagermo til VG.

– De henter selv spillere på bosman. Så det er en dobbeltmoral av en annen verden å gå ut mot egne spillere på utgående kontrakt, sier Walltin og legger til:

– De bør oppføre seg som en ordentlig arbeidsgiver. Fagermo har gjort det veldig bra sportslig, så er han frittalende på godt og vondt. Klubbledelsen får svare på hvordan de håndterer det, men det er ikke vanlig at nærmeste leder går ut mot ansatte i mediene slik. Jeg kan ikke se annet enn at det er skadelig for klubben.

Fagermo forstår ikke utsagnet

Fagermo mener at de ikke opptrer dobbeltmoralsk.

– Jeg gjør alt jeg kan for å overtale en spiller jeg vil at skal bli. Det er ikke dobbeltmoralsk. Jeg vil alltid reagere når jeg har jobbet knallhardt med å få fram en spiller, så vil de ikke signere ny kontrakt og heller gå bosman til en annen klubb. Det vil en klubb alltid synes er dumt og trist. Da får man lite igjen for den jobben man har gjort. Jeg kan ikke forstå at det er dobbeltmoralsk, svarer Fagermo.

Også Andersen er uenig med NISO-lederen.

– Vil du ikke spille for Odd, er det helt lov og noe vi respekterer. Vi ønsker spillere som vil være med på den totale satsingen til Odd sportslig, økonomisk og måten vi driver spillerutvikling på. Er det elementer som ikke passer, må vi si «greit og lykke til». Vi skal oppføre oss som gode arbeidsgivere i et godt fotballmiljø i en god klubb i en god by, sier Odds sportssjef.

