Moura sendte Tottenham til finalen – på overtid

(Ajax – Tottenham 2-3, 3-3 totalt, Tottenham videre på bortemål) Et sekund på overtid av overtiden scoret han sitt og Tottenhams mål nummer tre: Lucas Moura sendte Tottenham til sin første finale i Champions League – og sjarmerende Ajax ut.

– Takk fotball, takk spillerne mine, takk heltene, takk alle, jeg har ikke andre ord. Fotball og følelser, fotball er ingen ting uten følelser, og jeg vet ikke mer jeg kan si. Jeg er fortsatt helt satt ut av følelsene for det som har skjedd, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter kampen.

Men det holdt hardt: Tottenham lå under med to mål ved pause. Det måtte et nytt mirakel til, som med Liverpool mot Barcelona tirsdag, for at Tottenham skulle klare dette.

De klarte å snu det, som Liverpool. Og dermed har vi to engelske lag i finalen i Champions League , som vi hadde i 2008 med Manchester United og Chelsea.

– Manageren sa ikke noe spesielt til oss i pausen, men vi visste at hvis vi scoret tidlig etter pause så var muligheten der. Utrolig, men vi klarte det, sier Heung-min Son til Viasat etter kampen.

Sist Lucas Moura scoret tre mål i en fotballkamp var sist han scoret for Tottenham: Mot Huddersfield i Premier League 13. april. Scoringene hans mot Ajax var mål nummer 13, 14 og 15 denne sesongen for brasilianeren, som ikke har klart å spille seg til fast plass på Tottenham denne sesongen. Ironisk nok er det skaden på kaptein Harry Kane som har åpnet veien for Moura.

– Lucas fortjener en statue i hjemlandet sitt, sier Christian Eriksen - og ler etter kampen. - Lucas Moura - og flaks. Og innsats, sier Eriksen videre.

– Alle er helter, men Lucas Moura er superhelten vår, sier manager Mauricio Pochettino - som var på gråten flere ganger under intervjuet.

Foto: Nigel Keene/ ProSports / REX / Rex Shutterstock

– Vi var nede, vi lyktes ikke med mye. Men så scoret vi tidlig etter pause, vi fikk troen. Vi var heldige, og jeg synes synd på Ajax, de spilte virkelig godt. Vi spilte ingen taktisk god kamp, det var mer innsats og kjemping som tok oss til finalen, sier Christian Eriksen etter kampen.

2–0-ledelsen Ajax skaffet seg til pause ble til 2–2 før timen var spilt. Og siden var det nerver, en kamp for å holde ut, ikke slippe inn flere mål, for dette laget, som for halvannet år siden røk for Rosenborg i kvalifiseringen til Europa League ...

Før kampen var det mye snakk om hvorvidt Ajax ville makte presset denne gangen, siden de i de tre siste kampene har spilt borte – og hatt alt å vinne. Svaret kom raskt, faktisk etter bare fem minutter.

Kaptein Matthijs de Ligt (19) løp seg fri på det som så ut som et sperretrekk fra Ajax på en corner – og stanget inn 1–0 til hjemmelaget. Han fikk gå opp upresset, det hele så nesten for enkelt ut.

Tottenham om seg, etter hvert, fra sjokk-starten til Ajax og skapte noen sjanser, ved Christian Eriksen og Heung-min Son. Men så, etter 35 minutter, smalt det. Igjen.

Hele angrepstrioen til Ajax var involvert, fra Donny van de Beek til Dusan Tadic til Hakim Ziyech – som dundret ballen i mål med venstrefoten fra rett innenfor 16-meteren.

2–0 Ajax. Game over?

Nei. På fire minutter, fra det 55.- til det 59. minutt, scoret Lucas Moura to ganger. Den første på et gjennomspill, der alt stemte, løp, pasning, mottak – og avslutning. 2–1 Ajax.

Fire minutter senere, og utligningen kom, den var av det noe merkelige slaget. Innbytter Fernando Llorente, som skapte uro i Ajax-forsvaret med sin fysiske styrke, burde scoret da han fikk ballen alene med keeper. Men André Onana så ut til å ha kontroll – før danske Lasse Schöne rotet det til, Moura vant ballen, og på små flater klarte han å skaffe seg akkurat nok plass til å skyte – bak Onana og i mål.

2–2 på Johan Cruyff Arena. Nok et comeback i Champions League var i gang.

Tottenham trengte et mål til, Ajax et til for å «drepe» kampen. Tottenham var nær 3–2, Ajax skjøt i stolpen. Dramaet var der hele veien. Etter 87 minutter kom den beste muligheten: Jan Vertonghen, som måtte ut med hodeskade i den første kampen mot Ajax, headet først i tverrliggeren – før returen til belgieren ble reddet på streken ...

Tottenham presset og presset, Ajax holdt unna. Og det så ut som det skulle ebbe ut med 2–2 og at Ajax gikk hele veien fra kvalifisering og til finalen i Champions League.

Men så, etter 95:01, kom Lucas Moura til sin rett for tredje gang – og sendte Tottenham til finalen, en enorm dag for Tottenham, som er i sin første finale i Champions League, og som også var det første engelske laget som vant en europeisk turnering, Cupvinnercupen i 1963.

PS! Det er syvende gangen to lag fra samme nasjon møtes i finalen i Champions League: 2000 – Spania. 2003 – Italia. 2008 – England. 2013 – Tyskland. 2014 – Spania. 2016 – Spania. 2019 – England.

Europeiske finaler Topp 10 med flest finaler i europeiske turneringer gjennom historien (Fairs Cup/UEFA Cupen/Europa League, Cupvinnercupen og Serievinnercupen/Champions League). 20 finaler: Real Madrid. 18 finaler: Barcelona. 16 finaler: Juventus. 14 finaler: Liverpool og Milan. 12 finaler: Bayern München. 10 finaler: Ajax og Benfica. 9 finaler: Atlético Madrid og Inter. * Tottenham har spilt seg fram til sin femte europeiske finale. Vis mer vg-expand-down

MATCHVINNER: Lucas Moura. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Publisert: 08.05.19 kl. 23:04 Oppdatert: 08.05.19 kl. 23:39