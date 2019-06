ERFARING MED HERREFOTBALL: Louise Rodgers Holte og Lena Tyriberget. Foto: Bjørn S. Delebekk/Jan Kåre Ness,NTB Scanpix

De knekte «herrekoden»: Ble headhuntet til Kaiserslautern

Lena Tyriberget (45) fikk jobb som analyseansvarlig i Kaiserslautern. Louise Rodgers Holte er fysisk og mental trener i 1. divisjon. Slik nådde de opp i herrefotballen.

– At kvinner ikke får sjansen, det er sånn det har vært lenge. Det er et gjengrodd system, og selv om det er utvikling, så går det sakte. Vi jenter må være tøffe og gå ut i miljøene som er mannsdominerte, sier Louise Rodgers Holte, som har deltidsstilling som fysisk og mental trener i 1. divisjonsklubben Notodden

VGs gjennomgang viser at mannsdominansen er total i sportslige støtteapparater i Eliteserien og 1. divisjon.

Etter å ha fulgt opp tidligere landslagsspiller Tommy Svindal Larsen som Pors-trener, fikk hun i fjor telefon fra Notodden-trener Kenneth Dokken.

– Jeg går ikke rundt og tenker at jeg er kvinne, men at jeg har en faglig kompetanse jeg kan dele. Jeg skulle selvsagt ønske at det var flere kvinner, uten tvil. Det er mange som har meget god kompetanse, men utfordringen er å knekke koden og komme i kontakt med folk. Det tror jeg har vært styrken min, forteller Holte, som mener mye handler om kommunikasjon i et miljø som er «rett frem».

– Turbulent tid

– Når det blåser litt, så har nok hemmeligheten for meg vært ikke å ta det personlig, men heller tenke hvordan jeg kan hjelpe til å løse utfordringene, sier Holte.

PÅ JOBB: Louise Rodgers Holte på Notodden-trening Foto: Martin Brekke, Notodden FK

– Det handler om at herresiden må ha mer fokus på rett person og kompetanse, istedenfor kjønn, og at vi kvinner vil bygge nettverk og viser at vi er «på» jobber på herresiden, mener Avaldsnes-sportssjef Lena Tyriberget, som i 2007 ble headhuntet til Kaiserslautern av Kjetil Rekdal for å jobbe med analyse.

– Det var veldig spennende. Jeg tok den utfordringen fordi det var artig å jobbe i fotballen med analyse. Jeg merket at det var skepsis i starten, men viser du at du har den faglige kompetansen, så blir du respektert. Det var en turbulent tid, og han fikk jo sparken. Det var på godt og vondt, men det var veldig ålreit å jobbe med Kjetil, mimrer Tyriberget, som nå deltar på NFFs prosjekt med kvinnelige topptrenere.

Monica Knudsen, trener for Vålerengas damelag, tror flere kvinner vil velge fotball som yrke fremover. Rett og slett fordi det blir flere jobber.

– Jeg har troen på nettverk. At noen går foran, ikke nødvendigvis som trener, men i andre roller, det har jeg troen på, sier Monica Knudsen.

– Som kvinne i fotballen har det ikke vært lett å finne seg jobb, og da velger man seg noe annet. Det er naturlig. Flere kvinner kan velge å leve av det. Men man må være spesielt interessert. Det er et spesielt yrke, sier hun, og legger til at utdanning og mer åpne klubber er veien å gå.

– Man rekrutterer jo gjerne noen man kjenner og som ligner seg selv. Det er en utfordring.

Vanja Stefanovic, trener for Stabæks damelag, har ingen drøm eller plan om å jobbe i Eliteserien, men kanskje hvis muligheten byr seg. Hun mener man har en lang vei å gå i Norge.

– Man må slutte å tenke at «hvis du er trener, så må du være mann». Kvinner er også gode trenere. Man må tørre å gi folk sjansen, sier hun.

– Kvinner vil faktisk jobbe i en bransje som er ganske hard. Der er hardt å kombinere med familieliv, og de som tilbyr jobb er nødt til å se hele mennesket, sier hun

