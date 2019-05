FORTVILET: Trygve Kjensli viser det røde kortet til Torbjørn Kallevåg. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

«Heimebane-Torbjørn» utvist på to minutter: - Det er knallhardt

(Haugesund - Bodø/Glimt 1–1) Bodø/Glimt var på vei mot nok en seier, men Haugesund slo tilbake med en mann mindre, etter at Torbjørn Kallevåg (26) fikk se det røde kortet.

Kallevåg har tidligere spilt en birolle i NRK-serien Heimebane. Søndag inntok han selv hovedrollen i en Eliteserie-kamp. En særdeles kort, men brutal opptreden.

Først var han altfor sent inne i en takling på Patrick Berg. To minutter senere fikk han ballen for langt foran seg, men fullførte likevel inn i Marius Lode.

Trygve Kjensli var ikke i tvil, flekket opp gult kort nummer to, etterfulgt av det røde. Nøyaktig to minutter etter at Kallevåg fikk det første.

– Jeg synes det er knallhardt, det er ikke gult kort, sukket Haugesund-trener Jostein Grindhaug om kort nummer to, til Eurosport i pausen.

Mens det var kortene til Kallevåg som kom tett før pause, var det målene som fulgte hverandre etter hvilen.

Omdiskutert straffe

Etter drøyt 70 minutter gikk Amor Layouni ned i feltet. Dommer pekte på straffemerket. Haugesunds Desler raste, han mente Layouni filmet. Alexander Stølås omtalte den etter kampen som billig.

– Jeg kjenner at han holder meg, jeg klarer ikke å nå ballen fordi han holder meg. Da er det straffe, det er dumt av han, forklarte Layouni til Eurosport.

– Jeg synes den var billig den også. Men dommeren står tett på det, jeg stoler på at han gjør rett, svarte Grindhaug på spørsmål om den situasjonen.

Straffen ekspederte Jens Petter Hauge i mål.

Ett minutt og 23 sekunder senere raslet det i motsatt nett. En corner ble stusset videre til bakerste stolpe. Der sto Stølås helt alene, og headet inn utligningen. Haugesunds første sjanse i kampen.

Bodø/Glimt presset på mot slutten, men greide ikke å skape noen store sjanser.

Begge lag misfornøyde

– Det var en dårlig kamp av oss i dag. Vi ble stresset av presset til Bodø/Glimt og vi får et uheldig rødt kort, det ødelegger mye. Det er bra at vi greier å redde poeng, men det er tre poeng som hadde vært bra, oppsummerer målscorer Stølås til Eurosport.

Heller ikke Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var fornøyd med at laget hans rotet bort ledelsen med en mann mer.

– Det er hjerneblødning i to minutter, det koster oss to poeng i dag, sa Knutsen til Eurosport.

Laget hans ligger nå som nummer tre på tabellen.

Publisert: 12.05.19 kl. 19:51 Oppdatert: 12.05.19 kl. 20:03