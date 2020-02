VILLE HA STRAFFE: Cristiano Ronaldo slår oppgitt ut med armene. Han ville ha straffespark. Reprisen viste at dommeren trolig gjorde rett. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Fransk sjokk for Ronaldo & co

(Lyon-Juventus 1–0) Da Matthijs de Ligt forlot banen med hodet dekket av blod, benyttet Lyon sjansen. Lucas Tousart sørget for en overraskende fransk seier mot Juventus.

Selv om Lyon har hatt en tung sesong og bare ligger som nummer syv i Ligue 1, lyktes det meste mot Cristiano Ronaldo & co. De færreste hadde levnet det franske laget muligheter mot Italias serieleder. Onsdag fikk misfornøyde Lyon-supportere endelig noe å glede seg over.

– En taktisk gjennomført kamp fra Lyon, fastslo Solveig Gulbrandsen som TV 2-ekspert.

– Men vi får se om det holder i returoppgjøret.

Lyon benyttet muligheten da Matthijs De Ligt silblødde fra hodet og måtte ut av banen for å få en bandasje av medisinerne. Houssem Aouar gjorde et glitrende forarbeid, la inn 45 grader - og der dukket Lucas Tousart opp. Med teknikk og presisjon satte han ballen vakkert i mål til 1–0.

Juventus hadde styringen fra start. Lyon åpnet forsiktig med fem bak, men klarte å demme opp for Juventus-angrepene - og kom stadig sterkere. Det holdt på å bli 1–0 allerede da Karl Toko Ekambi headet i tverrliggeren. Etter hvert fikk de mer og mer med seg supporterne, og den siste halvparten av 1. omgang var veldig bra av det franske laget.

MÅL! Lucas Tousart jubler mot tribunen etter sin 1–0-scoring. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Cristiano Ronaldo prøvde å oppildne sine lagkamerater til 2. omgang, og Juventus styrte kampen. Det ble imidlertid ikke så mange sjanser ut av det.

En bekymret sportsdirektør Pavel Nedved bivånet det hele fra tribunen. Men tross alt har Juventus et brukbart utgangspunkt før returkampen i Torino.

Lyon-trener Rudi Garcia hadde lagt en god taktikk, der de ga Juventus lite rom til å boltre seg. Etter 86 minutter satte Paulo Dybala ballen i mål for Juventus, men han ble avblåst for offside. Reprisen viste at det var hårfint riktig.

Lyon gikk sist videre fra denne runden av Champions League i 2009-2010. Den gang kom de helt til semifinalen - der det ble stopp mot Bayern München.

Publisert: 26.02.20 kl. 22:54

