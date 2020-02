FÅR ROS: Ole Gunnar Solskjærs fire første kjøp som Manchester United-manager virker lovende. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjærs shopping imponerer: – Første gang det føles sånn

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) ser ut til å ha truffet bedre på sine fire første signeringer som Manchester United-manager enn noen av hans fire forgjengere.

– For første gang på syv år ser man en plan, en tydelig retning, og en manager som er en del av klubbens langsiktige tankegang, sier Daily Mail-journalist Chris Wheeler til VG.

I sommer var det forsvaret som ble prioritert: Høyrebacken Aaron Wan-Bissaka og midtstopperen Harry Maguire ble hentet inn for over 1,4 milliarder kroner og gikk begge umiddelbart inn i startoppstillingen.

Effekten har vært tydelig: PSG er det eneste laget i Europas fem største ligaer som har holdt nullen flere ganger enn Manchester United i alle turneringer denne sesongen.

I tillegg hentet Solskjær den walisiske lynvingen Daniel James fra Swansea for rundt 180 millioner kroner. Han startet sesongen i fyr og flamme med tre mål på fire kamper, har senere kjølnet betraktelig, men er åpenbart en nyttig spiller i troppen.

Til slutt hentet United den portugisiske playmakeren Bruno Fernandes for en grunnsum på 550 millioner kroner (kan ende på 800 med bonuser) i januar. Han har umiddelbart forsterket laget og vartet opp med storspill, ett mål og to målgivende pasninger på tre Premier League-kamper.

– Solskjær har definitivt hatt den mest lovende starten på overgangsmarkedet av alle managerne etter Sir Alex Ferguson, for alle kjøpene har vært en del av et større bilde, sier Wheeler.

– Ledelsen, manageren og troppen er på samme bølgelengde, og det er første gang det føles sånn (siden Ferguson). Vi har ikke sett dette de siste syv årene, fortsetter han.

David Moyes rakk kun å signere Marouane Fellaini og Juan Mata før han fikk sparken på våren i 2014 – ingen av dem store suksesser.

Selv om det er tidlig å fastslå noe, skal det svært mye til for at Solskjærs fire første kjøp skal gjøre det dårligere enn de fire første under Louis van Gaal: Marcos Rojo, Ángel Di María, Radamel Falcao og Daley Blind ble alle hentet under nederlenderens første vindu. Alle har siden forlatt klubben uten å sette merkbare spor.

Den eneste av totalt åtte signeringer under Van Gaal som kan kalles en suksess, er Anthony Martial.

José Mourinho fikk større handlekraft på markedet enn sine forgjengere. Éric Bailly (glimtvis god, men skadeplaget), Henrikh Mkhitaryan (nå i Arsenal), Zlatan Ibrahimovic (nå i Milan) og Paul Pogba var hans fire første signeringer. Svensken var en kortsiktig suksess, mens resten ikke har innfridd.

– Klubbens overganger de siste syv årene har mildt sagt vært tvilsom. Det har kanskje vært den største grunnen til nedturen, sier Wheeler og fortsetter:

– Solskjær har gjort gode og fornuftige signeringer. Det er riktig alder og riktig type spillere. Nå ligger det en mening og en tydelig retning bak det de gjør, mens man tidligere fremstod tilfeldig og stjernefokusert i tilnærmingen.

Simon Peach, som dekker United for nyhetsbyrået PA, advarer riktignok mot å hoppe i taket over Solskjær-handelen med det første. Han mener nordmannen fortsatt har til gode å bevise noe ingen av forgjengerne heller klarte.

– Jeg kan ikke huske noen spillere United har signert etter at Sir Alex Ferguson la opp, som har blitt betydelig bedre etter at de kom til klubben. Hvis spillere som Maguire, Wan-Bissaka og Fernandes virkelig tar steg i månedene som kommer, så vil det fortelle oss mye mer om Solskjær, sier Peach.

Manchester United møter Club Brugge til returkamp i Europa Leagues 16-delsfinale torsdag kveld klokken 21.00 (1–1 etter første kamp). Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1.

