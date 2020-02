DUELL: Alexander Tettey (gul drakt) på defensiven mot Bournemouths Philip Billing. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Tettey ba fansen om unnskyldning: – Kanskje jeg skulle levere tilbake kontrakten

Trønderen Alexander Tettey (33) risikerer å rykke ned med Norwich for tredje gang.

Nå nettopp

For et par uker siden forlenget han kontrakten sin med Premier League-klubben med ett år. Men etter 3–0-tapet borte mot Wolverhampton sist helg, følte han for litt svart humor:

– Kanskje jeg skulle levere tilbake kontrakten etter det som skjedde i dag. Kanskje jeg burde tenke meg om en gang til når det gjelder det. Men det er første gang denne sesongen at jeg kan si personlig at det ikke var bra, sa Tettey ifølge Eastern Daily Press.

Nederlaget betyr at Norwich nå er syv poeng unna sikker plass, og det gjenstår 11 kamper.

– Først og fremst må jeg be om unnskyldning til bortefansen, som kommer hit for å se på oss, for de fortjente ikke det spillet vi serverte etter det 20. minutt, sa Alexander Tettey.

– Som en av veteranene på laget må jeg bare få lov til å be om unnskyldning for spillet vårt. Vi gjorde ikke det vi kom hit for å gjøre. Vi hjalp ikke hverandre ute på banen.

Norwich står med bare 18 poeng på 27 kamper og er desidert sist. Det må et lite mirakel til om det skal bli fortsatt spill i Premier League.

– Vi satte hverandre i trøbbel, og vi tapte andreballene, var Tetteys vurdering.

– Det har ikke vært mange kamper vi har blitt utspilt, men det skjedde mot Wolverhampton, som er et erfarent og dyktig lag.

Fredag er Leicester motstander hjemme på Carrow Road. Norwich-sjefen Daniel Farke var meget kritisk til sine egne spillere etter Wolverhampton-kampen. Det forstår Tettey.

– Da 1–0 kjapt ble til 2–0, så følte vi at vi måtte klatre et fjell. Vi prøvde, men det var ikke nok.

Tetteys kontrakt med kanarifuglene gikk opprinnelig ut til sommeren. Den tidligere Rosenborg-spilleren har forlenget avtalen med ytterligere ett år - til sommeren 2021.

– Det føles godt å være i Norwich og familien min er fornøyd. Når familien er fornøyd, er jeg fornøyd. Jeg har vært her lenge, så ingenting er nytt for meg, sa han til klubbens hjemmeside da den nye kontrakten ble kjent for drøyt to uker siden.

– Alex er som en god rødvin. Jo eldre han blir, desto bedre blir han, sa Norwich-trener Daniel Farke den gang.

Tettey selv har denne uken forsikret Norwich-supporterne at forholdet mellom argentineren Emi Buendia og manager Farke er bra. Det skjer etter at Buendia har startet de tre siste kampene på benken - etter å ha vært nominert til månedens spiller i Premier League i desember.

– Det er ikke noe vondt blod eller noe. Det er bare det at manageren ser på trening kroppsspråk og holdninger, og så velger han det laget han tror vil gjøre det best, sa trønderen ifølge Eastern Daily Press.

VGs tips: Leicester-seier

Norwich begynner å slippe opp for muligheter hvis målet er å berge Premier League-plassen - laget har bare tatt én ligaseier på 14 siste.

Leicester har fortsatt et noenlunde trygt grep om tredjeplassen, selv om de bare har vunnet én av seks seneste ligakamper.

Jamie Vardy står uten mål på syv kamper, og må steppe opp snart. Det faktum at vertene nesten er nødt til å våge litt offensivt i kveld kan gi 33-åringen ekstra rom i overgangene.

Vi prøver et bortespill til 1,72 i odds, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 28.02.20 kl. 12:25

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

