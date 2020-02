FØRSTE TRENING: Søndag hadde Odion Ighalo sin første trening med lagkameratene i Manchester United. Her kommer han til trening i en hvit Mercedes. Ighalo til høyre på bildet. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Ighalos tragedie: – Når jeg er alene, gråter også jeg

Kanskje blir Odion Ighalo (30) Manchester Uniteds joker mandag kveld. Om han scorer, kan vi oppleve en helt spesiell feiring.

For mindre enn 20 minutter siden

Nigerianeren opplevde nemlig en tragedie i desember, da hans søster Mary døde, bare 43 år gammel.

Hvert eneste mål heretter vil han dedisere til henne.

– Jeg er veldig emosjonell, fordi det ikke har gått helt opp for meg at søsteren min er borte for alltid og at jeg aldri kommer til å se henne igjen, sier Ighalo i et intervju i The Sun.

Han har fått hennes navn inngravert på fotballstøvlene sine. Han kommer også til å ha en hvit t-skjorte med navnet hennes under Manchester United-drakten mandag kveld.

– Jeg vil vise verden at hun alltid er med meg, sier Ighalo.

Ole Gunnar Solskjær sa på sin pressekonferanse fredag at Ighalo kommer til å være med i troppen mot Chelsea, og utelukket ikke at han kan få en avgjørende rolle.

– Som spiss kastes du gjerne utpå, og så handler det om å gjøre sitt beste. Det beste mandag kan være at han kommer fra benken og gir oss en scoring, sa Manchester United-manageren.

Ighalo får sjansen i favorittklubben. I intervjuet med The Sun sier han at Mary, som nå altså er død, ba for ham at han måtte få muligheten til å spille i Manchester United.

– Det smertefulle for meg er at jeg nå har signert for United, men hun er ikke her og kan se det. Men jeg vet at hun sitter der oppe og ser på meg, sier Ighalo.

– Min tvillingsøster, Akhere, ringer meg, gråter og sier at hun savner henne, og noen ganger, når jeg er alene, gråter også jeg. Mary var som en mor for oss alle. Hun passet på meg da jeg var liten. Hun prøvde gjøre alle glade, sier den 13 år yngre broren.

Mary bodde i Canada. Da hun døde, la Ighalo ut et bilde av dem sammen fra Canada. Der skrev han «hvil i fred, søster» og en emoji med et knust hjerte.

Mary Atole var gift og kollapset da hun var i ferd med å sende barna på skolen den 12. desember.

– Det var et smertefullt øyeblikk, sier Odion Ighalo, som hadde norske Lyn som sin første klubb utenfor Nigeria. Nå har han kommet på lån til United fra Shanghai Greenland Shenhua.

– Jeg har ikke sagt at han kommer til å spille mandag, men han kommer til å være med på turen. Så får vi se om han spiller eller ikke, sa Solskjær fredag – og la til at han visste at Ighalo har trent godt i vinterpausen – uten å være en del av troppen som dro til Spania.

Begge lag scorer

* Fotballuken sparkes i gang med et toppklubb-møte i Premier League.

* Chelsea er seks poeng foran Manchester United, og ligger således klart best an i kampen om Champions League-spill over sommeren. London-vertene vant bare én av fem siste ligakamper før vinterpausen, og forsterket ikke troppen i overgangsvinduet som var. Tabellsituasjonen er slik sett truet, og Stamford Bridge-klubben er nødt til å finne på noe.

* Manchester United har hatt treningsleir i Marbella i pausen. Det har sikkert gjort godt for spillere og trenerstab. Men fremdeles mangler Pogba (mb) og McTominay (mb). Nyervervelsen Fernandes (mb) har fått litt bedre tid på seg til å spille seg varm, og starter sikkert.

* Innlånte Ighalo (a), som i sin tid lærte litt av det han kan om fotball i Lyn, er med i troppen, men det er tvilsomt om nigerianeren er med fra avspark i London. Chelsea har ikke slått Man.Utd. i Premier League siden november 2017. En slags fellesnevner er det at ingen av lagene er helt vanntette i forsvar.

Derfor lander vi på et Begge Lag Scorer-spill til 1,70 i odds.

Publisert: 17.02.20 kl. 11:28

