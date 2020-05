Kommentar

«Jukselyd» er ikke svaret: Blir det gøy uten støy?

Av Leif Welhaven

Erling Braut Haaland & co briljerte for tomme tribuner. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL

Borussia Dortmund og Bayern München har endelig gitt sultefôrede fotballfans mye å snadder å tygge på. Men i hvilken grad er det mulig å venne seg til et produkt der en helt vesentlig del er utelatt?

Hvis det er én ting coronakrisen har lært oss, så er det hvordan det er mulig å tilpasse seg til nye forutsetninger. Der vi for noen uker siden lo ironisk over å ha morgenmøter, fredagspils eller quiz via datamaskiner, ble det unormale fort normalen. Nå vasker vi hender med Antibac uten å gjøre noe stort poeng ut av det, og på småskremmende vis er det blitt noe hverdagslig over mye rart.

Men i deler av fotballens verden oppstår det nå en situasjon der vi må leve med en snodig hybrid. Det kan du se på som en sportslig variant av om glasset er halvfullt eller halvtomt. Etter at Bundesliga omsider kunne rulle igjen, er det blandede følelser som sitter igjen etter den første helgen.

For en herlig sportslig ferskvare det ble servert på Signal Iduna Park! Selvsagt fortsatt Erling Braut Haaland der han slapp før viruskrøllet, og Borussia Dortmund ga seg ikke før de hadde ydmyket Schalke 04 i revierderbyet. Dagen etter fulgte Bayern München opp. På toppen av dette ble det et annet type drama da Hertha Berlin slo Hoffenheim, og feiringen til Deryck Boyata ikke akkurat var en A4-variant av coroniaprotokollen.

Men hvis vi forsøker å ha to tanker i hodet samtidig, så er det mulig å glede seg over det som ble levert på banen, men samtidig erkjenne at fotball med og uten publikum er to vidt forskjellige ting.

Du skal ikke kimse av hvor mye atmosfæren har å si for totalopplevelsen av en fotballkamp, uansett hvor kvalitativt imponerende det som skjer på banen måtte være. Derfor blir det inntil videre litt «treningskamp-vibber» også av toppkamper. Men her er spørsmålet om frustrasjonen vil vedvare så lenge supportere ikke slipper inn, eller om det rett og slett handler om hva vi er bortskjemte med. Blir det gøy uten støy foran tv-skjermen når vi bare får sett nok kamper uten publikum, slik at de endrede forutsetningene blir en opplevd normalitet også her?

Det er det selvsagt bare tiden som vil vise, men det oppstår nå en diskusjon som er interessant sett med norske briller. I hvilken grad bør arrangørene prøve å bøte på ekkofølelsen? I mangel av ekte fans på stadion, er det en god eller en dårlig idé å gå for en eller annen variant av «jukselyd» for å få frem en illusjon av atmosfære? Vil det øke selve tv-opplevelsen om vi kan supplere med tidligere innspilt supporterstøy? Supportersanger fra lagene som spiller? Mikrofoner vendt mot banen?

Her utredes nå ulike alternativer for Eliteserien, men spørsmålet er om slikt egentlig er verdt strevet? Er det ikke heller fare for at dette understreker og underbygger det unormale? Trolig er det bedre om vi bare godtar at det er stille en stund, inntil dette hersens viruset er borte.

I verste fall kan jukselyd bli litt som å være i Danmark som barn, mens mor og far insisterte på at «Jolly Cola» smaker som vanlig cola. Det vet jo alle at den ikke gjør, men det går an å gjøre det beste ut av den smaken som tross alt er der.

Publisert: 19.05.20 kl. 10:35

