SER PÅ TRENER: Thomas Berntsen (til venstre) prater med Stabæk-trener Jan Jönsson etter seriekampen i Sarpsborg i september. For ordens skyld: Svensken har Stabæk-kontrakt til 2022 og er neppe aktuell for Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Berntsen om Sarpsborgs trenerjakt: – Møter fem-seks kandidater

Torsdag møttes Sarpsborg-spillerne igjen til individuelle tester etter juleferien – uten hovedtrener. Sportssjef Thomas Berntsen har en håndfull navn på «jobbintervju» for å finne kandidaten han innstiller til klubbens styre.

Nå nettopp

– Vi håper å få det på plass tidligst mulig, sier Berntsen uten å gi noen frist på når Lillestrøm-klare Geir Bakkes erstatter bør presenteres på Sarpsborg stadion.

Uten å ville gå i detaljer på navn, deler han likevel litt informasjon om hvordan Sarpsborg går frem når de skal ansette trener for første gang siden høsten 2014.

– Vi startet med en liste med nesten tresifret antall navn. Så er det en del vi sjekker ut og finner noen som ikke burde vært på listen. Så er det kanskje nede i halvparten. Så kan du si at vi prater kanskje med tosifret antall, så møter vi fem-seks kandidater. Uten at det kanskje er noen av dem vi møter som blir kandidaten vi står igjen med til slutt, forteller Berntsen.

På VGs liste over det som kan være aktuelle kandidater til de to ledige jobbene i Sarpsborg og Vålerenga, står blant annet Jörgen Lennartsson. Svensken fikk sparken i Lillestrøm i desember og er ledig på markedet. Også i 2014 skrev VG at Lennartsson var en mann Sarpsborg vurderte da Geir Bakke fikk jobben.

– Blir det vanskeligere for Sarpsborg når Vålerenga også er på trenerjakt?

– Nei, det stresser ikke i det hele tatt. Jeg er helt sikker på at to av de nesten hundre navnene vi hadde på listen er bra nok til å trene både Vålerenga og Sarpsborg.

– Dere ender ikke med å gå for samme person?

– Det skal isåfall være en veldig stor tilfeldighet. Da er det nesten så vi får samkjøre og ber vedkommende velge hvilken klubb den vil ha, smiler Berntsen om de to klubbene som i resultater har vært nesten nesten like gode siden Sarpsborg sist rykket opp til Eliteserien før 2013-sesongen:

I snitt har østfoldingene vært landets niende beste fotballag på de syv sesongene, mens Vålerenga ligger på 8. plass i Eliteserien på samme skala.

– Det vi har møtt som argument for jobben i flere av samtalene våre, er at når det blåser motvind i Sarpsborg sitter vi alltid rolig i båten. Det har det gjort med både Brian Deane og Geir Bakke, men vi er smertelig klar over at det ikke kun er treneren som er årsaken til det. Vi har aldri sparket en trener, fordi det i mange tilfeller vil være urettferdig, sier Berntsen og minner om det som Sarpsborg mener er viktigst:

– Omdømme er nummer én for oss. Det kommer først, så kommer økonomi, så sport. Så vi kan ikke ha trenere som utfordrer omdømmet vårt, presiserer Thomas Berntsen.

– Er det mange norske trenere som ryker på det kriteriet?

– Den vil jeg ikke uttale meg om, ler Thomas Berntsen.

PS! Onsdag signerte Sarpsborg bosmanspilleren Mohammed Ofkir (23) fra Oslo. Han er tiltenkt en kantrolle hos Sarpsborg og har fortid i Lillestrøm, Lokeren (Belgia) og Sandefjord.

Publisert: 09.01.20 kl. 13:02

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler