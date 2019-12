JUBEL: Tottenham-spillerne smiler og gir hverandre high fives etter Dele Alli (midten) sin 2–1-scoring. Fra venstre: Serge Aurier, Harry Kane, Dele Alli og Christian Eriksen. Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Kane og Alli snudde til seier for Spurs

(Tottenham – Brighton 2-1) Det var tilløp til buing da Brighton gikk til pause med 1-0 borte mot Tottenham, men etter hvilen snudde Spurs kampen.

Målmaskin Harry Kane trengte to forsøk, men fikk til slutt banket inn målet som gjorde at Adam Websters kontante heading i den første omgangen ble utlignet.

Så, ikke lenge etter at Christian Eriksen hadde kommet inn, tok dansken regi.

Eriksen vippet Serge Aurier gjennom på kanten. Han la igjen til Dele Alli, som fra skrått hold nærmest lobbet ballen i nettmaskene.

Dermed var 0-1 snudd til 2-1 i London, og det ble også resultatet.

Resultatet betyr at José Mourinho fortsatt står uten uavgjort i sin tid som Tottenham-manager. På ni kamper har det blitt seks seirer og tre tap (se faktaboks).

Tottenham under Mourinho West Ham (b): 3–2-seier

Olympiakos (h): 4–2-seier**

Bournemouth (h): 3–2-seier

Manchester United (b): 1–2-tap

Burnley (h): 5–0-seier

Bayern München (b): 1–3-tap**

Wolves (b): 2–1-seier

Chelsea (h): 0–2-tap

Brighton (h): 2–1-seier

Sum: 6–0–3 ** Dette er kamper i Champions League. Resten er fra Premier League.

Seieren på «Boxing Day» var imidlertid ikke av det helt overbevisende slaget.

Bortelaget Brighton, som kom til kampen med én seier på de siste syv ligakampene, var fullt på høyde med Tottenham fra start, og det var heller ikke ufortjent at laget tok ledelsen, riktignok etter at Harry Kane hadde fått et mål annullert for offside.

Pascal Gross viste frem sin eminente frisparkfot i det 37. minutt, og i feltet knuste Adam Webster alt og alle i luften.

Da var også tilløp til buing da lagene gikk til pause på stillingen 1–0 til Brighton, men i den andre omgang fikk Spurs-publikum mer å juble for.

I det 53. minutt utlignet Harry Kane ledelsen da han banket inn sin egen retur i mål, før Dele Alli gjorde snuoperasjonen komplett i det 72. minutt.

2-1 og tre nye poeng gjør at Tottenham nå står med 29 poeng, noe som gjør at laget klatrer fra 7. til 5. plass på tabellen.

Brighton blir stående på 20 poeng, noe som holder til en 13. plass på tabellen.

