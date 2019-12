2–0-JUBEL: James Milner (i midten) har ordnet Liverpools andre mål på straffe, og jubler med Gini Wijnaldum (til venstre), Jordan Henderson og Roberto Firmino (i bakgrunnen). Foto: OLI SCARFF / AFP

Bare ett lag kan ødelegge for Liverpool

(Leicester – Liverpool 0–4) «We’re champions of the world», sang Liverpools supportere, men det de aller helst vil fremføre er at de er mestere i England.

Nå nettopp

Alt tyder på at de sangene nå kan lages, pokalen som har vært savnet i 30 år er på vei tilbake og klubben kan klargjøre en statue av Jürgen Klopp.

Måten han har gjenreist Liverpool på er blant det mest imponerende managerarbeidet i dette århundret.

Premier League er ikke halvspilt engang, men med dette forspranget er det bare ett lag som kan ødelegge, og det er Liverpool selv. Det kreves rett og slett en totalkollaps for at dette skal gå galt.

Etter et tøft kamp- og reiseprogram tenkte mange at Klopps menn skulle få kjørt seg mot Premier Leagues suverene toppscorer Jamie Vardy og tabelltoer Leicester, med syv seire og to uavgjort på ni hjemmekamper. Det endte isteden med Liverpools mektigste oppvisning denne sesongen.

KLOPPS KLIPPE: Virgil van Dijk omfavnes av sjefen etter en ny storkamp. Foto: TIM KEETON / EPA

«Vår identitet er intensitet», har Jürgen Klopps assistent, nederlandske «Pep» Lijnders forklart. Mer presist kan ikke det de driver med beskrives.

Liverpool har toppspillere overalt, kanskje verdens beste keeper, garantert verdens beste midtstopper, to av verdens beste offensive backer, særlig han til høyre, de har noen av verdens mest lojale midtbanespillere og på topp tre verdensklasse-menn som bytter på å dominere.

I øyeblikket er tilretteleggeren Roberto Firmino også den beste avslutteren, han avgjør semifinalen og finalen i klubb-VM, han nikker inn 1–0 og styrer 3–0 i krysset mot Leicester.

Og ikke minst har Liverpool intensiteten. I lange perioder slet faktisk Leicester med å komme ut av egen banehalvdel, de fikk knapt nok tak i ballen før tre-fire Liverpool-spillere overfalt dem. De som møter den suverene ligalederen får aldri fred. Aldri.

Leicester er 13 poeng bak (én kamp mer spilt) på annenplass, men de to siste sesongenes vinner Manchester City ser ut som det eneste laget som kan ødelegge for Liverpool.

Liverpool og City har begge spilt 18 av 38 kamper. Liverpool har tatt 52 av 54 mulige poeng og er 14 foran den antatt tøffeste utfordreren. Da kan vel spillselskapene bare dele ut gevinsten til alle som har satt pengene på Liverpool som mester?

Nesten. Men noen bittesmå momenter gjør at de kan vente litt:

I forrige sesong var også Liverpool ubeseiret på denne tiden. De 20 første serierundene ga 17 seire og tre uavgjort og et forsprang på syv poeng ned til Manchester City. Men City tok åtte flere enn Liverpool i de 18 siste kampene og vant med minste mulige poengmargin.

Det vil slå inn noen mekanismer som det er vanskelig å forutse hvis det kommer et tap eller to. Alle forventer at det blir seriegull, presset fra omgivelsene vil være enormt og det vil øke hvis laget begynner å slite. Det er ikke uten grunn at Jürgen Klopp nekter å snakke om tabellen. Han brukte den samme taktikken utad i forrige sesong.

I Klopps første Liverpool-sesonger (ikke i fjor) gjorde laget det klart dårligere etter nyttår. Den fysisk krevende stilen er utfordrende å opprettholde gjennom ni måneder.

I januar og februar gikk det litt tyngre i forrige sesong. Liverpool kom fra åtte strake seire, og de to siste i desember ble vunnet med store sifre, 4–0 over Newcastle og 5–1 over Arsenal. Men av de 11 første kampene i 2019 (i alle turneringer) vant Liverpool bare fire ganger.

Dessuten er det kanskje lett å bli litt blendet av Leicester-kampen? Liverpool har, tross alt, ikke sett like imponerende ut gjennom hele sesongen. Nå venter tøffe oppgjør: Wolverhampton, Sheffield United, Everton (cup), Tottenham, Manchester United og Wolverhampton igjen.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men for all del: Liverpool har ikke tapt i Premier League siden 1–2 for City 3. januar, og akkurat nå er det absolutt ingenting som tyder på at laget skal gå på en helsprekk. Det er også én betydelig forskjell fra 12 måneder tilbake: Liverpool er blitt en vinnende klubb igjen.

Den gangen hadde Liverpool bare hentet én pokal de siste tolv sesongene (ligacupen i 2012). Under Jürgen Klopp hadde det blitt finaletap i ligacupen, Europa League og Champions League. Liverpool fikset ikke de største kampene.

Nå er stemningen totalt annerledes, først og fremst på grunn av triumfen i Champions League. UEFAs supercup og klubb-VM har også gitt pokaler i skapet.

Det pleier å gi trygghet og selvtillit.

Men aller viktigst er det nok at intensiteten fortsatt er identiteten.

Publisert: 27.12.19 kl. 05:40

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 19 12 3 4 41 – 18 23 39 3 Manchester City 18 12 2 4 50 – 20 30 38 4 Chelsea 19 10 2 7 33 – 27 6 32 5 Tottenham Hotspur 19 8 5 6 34 – 27 7 29 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler