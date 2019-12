Helland med scoring da RBK satte pinlig rekord

(PSV - Rosenborg 1–1) Pål André Helland (29) viste tegn på gammel storhet, men det hjalp ikke Rosenborg, som med 16 strake kamper uten seier i Europa League setter rekord.

Trønderne tangerte Apollon Limossol fra Kypros med tapet mot LASK på Lerkendal i forrige runde.

Uavgjort borte mot PSV er RBKs første poeng i årets Europa League-turnering, men hindrer likevel ikke at Rosenborg er den nye innehaveren av en lite gjev rekord, for antall kamper på rad uten seier i turneringen.

På overtid fikk Alexander Søderlund en kjempesjanse til å avgjøre kampen og ende marerittrekken, men spissen headet utenfor fra seks meter.

Like etter handset Søderlund i eget felt, og PSV ble trolig snytt for en straffe som kunne ranet RBK for det ene poenget.

Helland-mål

Trønderne fikk en god start på kampen i Nederland. Etter drøyt 20 minutter plasserte Pål André Helland ballen helt ute i hjørnet fra distanse, og sendte Rosenborg i ledelsen med en flott scoring. En deilig revansje for Helland, som stort sett har blitt henvist til benken denne sesongen.

Etter pause utlignet 17 år gamle Mohamed Ihattaren, og sørget for at kampen endte 1–1 mellom lagene som allerede før kampen hadde mistet alle muligheter til å avansere.

Mistet lukrativ seiersbonus

Ihattarens scoring gjør også at en god sum pengepremie glapp for Rosenborg.

En seier i Europa League gir 575 tusen euro inn i klubbkassa, noe som tilsvarer cirka 5,85 millioner norske kroner.

Men med poenget, så unngikk Rosenborg å bli det femte laget i Europa League-gruppespillet som ryker ut uten å ta et eneste poeng.

Ett poeng på seks kamper er samme utfall som forrige sesong for Rosenborgs del, også da kom poenget i siste runde, den gang mot RB Leipzig.

Med 3. plassen i Eliteserien har Rosenborg muligheten til å kvalifisere seg for spill i Europa League også neste sesong.

Publisert: 12.12.19 kl. 20:50 Oppdatert: 12.12.19 kl. 21:02

