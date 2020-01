GA SITT CANADA-YES: Pa-Modou Kah sammen med sin assistenttrener og teknisk direktør James Merriman da duoen ble presentert tirsdag. Foto: Pacific FC

Pa-Modou Kah om sin nye trenerjobb: – Omtrent som OBOS-ligaen

Han fridde til trenerløse Vålerenga, men ender opp i Canada. Pa-Modou Kah (39) mener hans aller første hovedtrenerjobb blir den viktigste i karrieren.

Tirsdag ble det offisielt at 39-åringen fra Oslo med ti A-landskamper for Norge får sitt første engasjement som hovedtrener; i den kanadiske toppligaen for Pacific FC. Klubben holder til i Victoria, ikke langt fra OL-byen Vancouver, der Kah har bodd med kona og parets to døtre. Nå flytter de til Vancouver Island for å komme nærmere arbeidsplassen.

Om fotballen på Canadas øverste nivå sier den tidligere Vålerenga-spilleren dette:

– Det er omtrent som OBOS-ligaen i Norge. Jeg vet at mennesker i Europa ikke ser opp til fotballen i USA og her, men jeg tror vi vil se mer og mer spillere fra denne kanten av verden. Og om seks år er det VM, påpeker Kah om VM-sluttspillet som arrangeres i samarbeid mellom Canada, USA og Mexico i 2026.

Selv spilte Kah for Vancouver Whitecaps, men de holder til i amerikanske MLS som ett av tre kanadiske lag (pluss Montreal Impact og Toronto FC). Kanadisk Premier League består av syv lag og spiller en «vårserie», en «høstserie» og til slutt en seriefinale om hvem som blir mester.

– Den første jobben er den viktigste jobben for meg. Det er da du kan vise hva du kan gjøre. Det er viktig at jeg etterlater meg et klart inntrykk der folk kan se at jeg kan gjøre jobben, sier Kah, som har vært assistent i to klubber og har store ambisjoner for trenerkarrieren etter at livet som spiller brakte ham til tre forskjellige kontinenter:

Kah forteller at han over lang tid har holdt kontakt med Pacifics direktør Rob Friend, som spilte i Molde og Moss midt på 2000-tallet. På samme tid markerte Kah seg i Vålerenga og svenske AIK.

– Rob er en god venn. Vi har spilt mot hverandre både i Norge og Nederland og begge endte i USA. Da denne jobben kom åpen, snakket vi sammen, han la frem planene og hva slags trener han var på utkikk etter, forteller den ferske hovedtreneren.

– Hvordan er økonomien i kanadisk fotball?

– Du har noen som tjener ganske godt. Noen spillere tjener nok rundt 800.000–900.000 norske kroner, anslår nordmannen.

– Og hva tjener du?

– Dette handler om muligheten til å bli trener. Lønn er ikke det viktigste for meg nå. Men å vise hva jeg kan og hva jeg står for.

– Som spiller var du den figuren som skapte latter og god stemning og feiret et cupmesterskap med å kjøre rundt på en ståhjuling med pokalen. Hvordan blir lederstilen til Pa-Modou Kah?

– Det er viktig at man vet hvordan personen er. Folkene som kjenner meg, vet at jeg krever mye av meg selv, først og fremst, men også at jeg krever mye av andre. Kommunikasjon er veldig viktig i fotball. Jeg kommer ikke til å behandle spillere likt. For vi kommer til å ha forskjellige bakgrunner og kulturer i laget. Jeg vet hvordan jeg kan snakke med en nordmann, men kan ikke snakke på samme måte til en afrikaner. Da mister jeg ham, sier Pa-Modou Kah.

