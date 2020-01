FIRE VETERANER: Fra v.: Sergio Busquets, Gerard Piqué, Lionel Messi og Luis Suárez. Foto: AP, PA og AFP

Ekspert om de aldrende Barcelona-stjernene : – De må erstattes snart

Barcelona-garderoben begynner å fylles opp med spillere som har passert 30 år. Bildet over viser fire av dem.

Nå nettopp

Her er torsdagens oddstips!

– De kommende overgangsvinduene er vanskelige å spå, men blir særdeles viktige ettersom Piqué, Busquets, Messi og Suárez alle er i en alder som tilsier at de må erstattes snart, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball i Viasport.

Sergio Busquets er nå 31 år, Gerard Piqué blir 33 til helgen, Lionel Messi er 32 og Luis Suárez fylte sist uke 33 år.

Fredag kan du vinne 835 millioner norske kroner i Eurojackpot! Klikk her for å spille før fredag kl. 19.00!

Torsdag er det åttendedelsfinale i Copa del Rey mot Leganés - på VG+.

Petter Veland regner opp en del spillere som i utgangspunktet skal tilbake til Barcelona fra sommeren:

– Emerson fra Betis, Philippe Coutinho – om ikke Bayern München benytter seg av opsjonen, Rafinha fra Celta Vigo, Carles Aleñá fra Real Betis, Marc Cucurella fra Getafe og Jean-Clair Todibo fra Schalke 04.

Det har virket som at Barcelona var på vei til å hente Rodrigo Moreno fra Valencia. Men ifølge Marca og andre spanske aviser er den ballen lagt død. Landslagsspissen ser ut til å bli på Mestalla. Mange Barca-supportere har på sosiale medier vært skeptiske til å bruke så mye penger på en spiller som snart fyller 29 år. Derimot antydes det at Blaugrana jager Loren Morón (26) fra Real Betis.

– Hvem bestemmer kjøpene i Barcelona-systemet?

– Det er sportslig leder Eric Abidal, som sammen med direktør Óscar Grau, president Bartomeu og resten av styret tar avgjørelsene. Trener Quique Setién er nok også involvert, men har neppe allverdens bestemmelsesrett, sier Viasport-ekspert Veland.

Den tidligere fotballstjernen Ruud Gullit er i et intervju med Voetbal Primeur skeptisk til det hans landsmann Frenkie de Jong har prestert i sin første sesong i Barcelona. Katalanerne betalte 75 millioner euro, cirka 750 mill kroner etter dagens kurs, for nederlenderen.

– Det er mange saker om hvor bra Frenkie er i Barcelona. Med all respekt har jeg mine tvil. I realiteten synes jeg ikke han spiller så bra, og at han kan mye bedre. Jeg sier dette, fordi jeg vet at han kan bedre. Frenkie må spille bedre. Jeg har likevel tro på ham.

I et intervju med Marca gir de Jong inntrykk av at han er enig med Gullit. For to uker siden skiftet Barcelona trener da Quique Setién avløste Ernesto Valverde. Det gjør ingen særlig forskjell ifølge de Jong.

– Setién har den samme idé som Valverde, for det er Barcelonas idé om ballbesittende fotball. Det er bare små detaljer som er endret.

– Det ser ut til at jeg har tilpasset meg hurtig, men jeg vet at jeg kan gjøre det mye bedre. Jeg tror også vi kan utvikle oss mye som lag, og vi kommer til å bli bedre i løpet av sesongen, sier nederlenderen ifølge Marca. Han har ett mål og to assists i La Liga til nå.

Eurojackpot er nå oppe i vanvittige 835 millioner kroner!

Det er også en debatt om Barcelonas akademi La Masia, som ikke lenger spyr ut førstelagsspillere som tidligere. For eksempel hadde Spania en tropp i U21-EM sist sommer uten en eneste spiller fra Barcelona.

VG tips: Under 3,5 mål

Dette er spansk åttedelsfinale, og her spilles kun denne kampen. Barcelona kom seg videre fra forrige cuprunde vad å slå Ibiza fra tredje nivå. Men katalanerne lå lenge under, og vant først på overtid (2–1).

Søndag leverte Barcelona uinspirerende, stillestående og for ikke å si dårlig fotball i La Liga-bortekampen mot Valencia - og røk 0–2. Granada ble riktignok slått 1–0 for snart to uker siden. Men det ville være en overdrivelse å si at Barcelona har fått en optimal start under sin nye trener Quique Setién (61).

Leganés ligger nest sist på tabellen, men kommer fra et hederlig 0–0-borteresultat mot byrival Atlético Madrid. Gjestene har ennå ikke vunnet borte i ligaen (0–5–5). Og hjemmelaget har ennå ikke røket hjemme (9–1–0).

I utgangspunktet står bortelaget overfor litt av en jobb i kveld. Og vi forventer en form for reaksjon av Barcelona. Men hjemmeodds til 1,18 er for slapt. Vi foreslår singlespill på Under 3,5 mål til 1,55 i odds. Spillestopp er kl. 18.55 og VG+ viser kampen.

Publisert: 30.01.20 kl. 15:27

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser