Haaland tar jafs på gjev liste: – Erling er et fenomen

I løpet av de to siste kampene i Bundesliga har Erling Braut Haaland passert spillere som Sergio Agüero og Jamie Vardy i kampen om den gjeve gullstøvelen.

Han ligger nå som nummer fem – på samme poengsum som Cristiano Ronaldo – i kåringen av sesongens toppscorer i Europa.

Lionel Messi er bak Haaland. Argentineren har vunnet gullstøvelen de tre siste sesongene og har vunnet kåringen hele seks ganger. Det er rekord. Bare Cristiano Ronaldo, Luis Suárez og Messi har vunnet trofeet de siste ti årene.

Haaland ligger seks Bundesliga-scoringer bak ledende Ciro Immobile (Lazio) i kåringen som legendariske Eusébio vant den første utgaven av i 1968. I løpet av to uker har 19-åringen fra Bryne jumpet to plasser opp på listen.

– Ja, han kan vinne gullstøvelen. Selvfølgelig kan han det. Han er på den fineste bølgen. Det vet jeg som gammel målscorer. Men nå tenker jeg at vi må ta det litt med ro, sier Jan Åge Fjørtoft.

Viasat-eksperten fulgte lørdag Haaland-showet ringside på Signal Iduna Park i hans første kamp fra start i Tyskland. Det endte med to nye mål, skaffet straffespark og tredje sist på en fjerde scoring. Haaland bidro sterkt til Borussia Dortmunds 5–0-seier over Union Berlin.

På sosiale medier koker det rundt tenåringen.

– Når vi begynner i diskutere om han er tidenes beste 19-åring, vil jeg komme med et varsku. Ikke fordi jeg er bekymret for Erling Haaland. Han vet hva han skal jobbe med og det gjør han hele tiden. Det imponerer meg veldig hvordan han jobber med detaljer. I det sirkuset som er rundt ham nå går nesten alle bananas. De to som er mest rolig er han selv og faren Alfie Haaland. Det er betryggende å se hvordan de takler situasjonen.

Sjekk Haaland-scoringene sist lørdag:

Gullstøvel-listen regnes ut fra en spesiell koeffisient: To poeng for scoring i en av de fem beste ligaene og halvannet poeng for scoring i ligaene fra seks til 21 på UEFAs ranking. Dermed får Haaland 14 poeng for syv mål i Bundesliga og 24 poeng for sine 16 ligascoringer for Salzburg i Østerrike.

Scoringene sist lørdag ga Erling Braut Haaland fire poeng i kampen om gullstøvelen. Listen regnes ut fra scoringer i nasjonale ligaer. Erling Braut Haalands syv mål i Champions League teller altså ikke. Nå ser det slik ut, ifølge Goal.com:

1. Ciro Immobile, Lazio 50 poeng (25 mål), 2. Robert Lewandowski, Bayern M. 44 poeng (22 mål), 3. Timo Werner, RB Leipzig 40 poeng (20 mål), 4. Cristiano Ronaldo, Juventus 38 poeng (19 mål), 5. Erling Braut Haaland, Borussia D. 38 poeng (23 mål), 6. Jamie Vardy, Leicester 34 poeng (17 mål), 7. Sergio Agüero, Manchester City 32 poeng (16 mål), 8. Romelu Lukaku, Inter 32 poeng (16 mål), 9. Wissam Ben Yedder, Monaco 30 poeng (15 mål), 10. Lionel Messi, Barcelona 28 poeng (14 mål).

På de neste plassene følger Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Pierre-Emerick Aubameyang og Marcus Rashford (Manchester United).

HAR REKORDEN: Ingen har vunnet Gullstøvelen flere ganger enn Lionel Messi. Her poserer han med sine seks trofeer. Foto: Joan Monfort / AP

Så man kan trygt si at Haaland hevder seg blant fotballens aller største stjerner.

– Det går ikke an å være mer imponert enn vi er nå. Men vi vet at det vil komme perioder uten scoringer, hvor det går tyngre både for ham og laget. Borussia Dortmund er ikke friskmeldt selv om de har scoret 15 mål på tre kamper i Bundesliga, mener Jan Åge Fjørtoft.

Den tidligere landslagsspissen har selv bakgrunn fra Bundesliga hvor han scoret 14 mål for Eintracht Frankfurt.

– Erling Haaland er et fenomen og har hatt en strålende start i Tyskland. Samtidig har han mye å jobbe med. Det må vi gi ham rom til. Han har kommet til et miljø hvor han kan utvikle seg. Dette handler jo selvfølgelig ikke bare om ham, men om et lag som jo også har en omtrent like talentfull 19-åring i Jadon Sancho. Det bare viser hvor riktig klubbvalget er, poengterer Jan Åge Fjørtoft.

Flest gullstøvler Gullstøvelen-vinnere siden 2010: Lionel Messi 6, Cristiano Ronaldo 4, Eusébio 3, Gerd Müller 2, Luis Suárez 2, Thierry Henry 2, Diego Forlán 2, Ally McCoist 2, Mario Jardel 2, Fernando Gomes 2, Dudu Georgescu 2. Vinnere siden 2010: 09/10: Lionel Messi, Barcelona 68 poeng (34 mål), 10/11: Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 80 poeng (40 mål), 11/12: Messi, Barcelona 100 poeng (50 mål), 12/13: Messi, Barcelona 92 poeng (46 mål), 13/14: Luis Suárez, Liverpool og C. Ronaldo, Real Madrid, 62 poeng (31 mål), 14/15: Ronaldo, Real Madrid, 96 poeng (48 mål), 15/16: Suárez, Barcelona, 80 poeng (40 mål), 16/17: Messi, Barcelona, 74 poeng (37 mål), 17/18: Messi, Barcelona, 68 poeng (34 mål), 72 poeng (36 mål).

Publisert: 03.02.20 kl. 17:27

