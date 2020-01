PÅ NY TRENERJAKT: Styreleder i Vålerenga Elite, Thomas Baardseng, da Ronny Deila signerte for tre år med Vålerenga, for en drøy måned siden. Nå jakter Baardseng Deilas erstatter. Foto: Gisle Oddstad

Har startet med trenerintervjuer – venter VIF-avgjørelse om 1–2 uker

Vålerenga har som mål å ha Ronny Deilas-erstatter på plass allerede innen en til to uker, og er nå i gang med trenerintervjuer.

Det bekrefter Vålerengas styreleder Thomas Baardseng til VG.

Vålerenga opplever en voldsom interesse, både fra trenere som ønsker seg jobben som trener i Vålerenga, og fra publikum.

Den interessen må styreleder i Vålerenga Elite, Thomas Baardseng, sportslig administrativ leder Jørgen Ingebrigtsen og daglig leder Erik Espeseth håndtere, samtidig som de er ansvarlige for at rett mann lander på Valle Hovin i Oslo i løpet av denne måneden.

– Vi har hatt noen intervjuer, skal ha noen flere – og vi vil forhåpentligvis lande den nye treneren i god tid før treningsleiren til Portugal i slutten av måneden, sier Baardseng til VG,

I løpet av de to siste ukene har VIF-teamet snakket med mange personer, men fortsatt jobber de med å finne Ronny Deilas erstatter. Baardseng sier at de i romjulen fikk vite at de kanskje mistet Ronny Deila:

– Det ble endelig bekreftet først 6. januar, sier Baardseng om Deilas kontrakt med New York FC.

Styrelederen startet da prosessen med å finne ny VIF-trener, og påpeker at det viktigste, da Deila forsvant, var følgende:

– Vi ble enige om at vår strategi uansett skulle stå, med satsing på unge, lokale spillere. Strategien er personuavhengig, sier Baardseng.

– Deretter hentet vi frem vår shortlist på aktuelle trenere, og har begynt å bearbeide denne, sier Baardseng.

Flere skal være aktuelle kandidater til denne shortlisten. Navn som Tor Ole Skullerud, Lars Bohinen, Dag-Eilev Fagermo, Uwe Rösler og Petter Myhre er nevnt i mediene. I tillegg har blant annet dagens hjelpetrener, Håkon Lunov, tidligere VIF-stopper Ronny Johnsen og tidligere VIF-spiller Pa-Modou Kah meldt sin interesse for jobben.

I tillegg spekuleres det i utenlandske trenernavn.

– Mange av de beste kandidatene er jo i trenerjobb, derfor er dette en møysommelig prosess, sier Thomas Baardseng.

Både Bohinen (tre år) og Fagermo (et år igjen) er under kontrakt. Tor Ole Skullerud, som var trener under Martin Andresen da VIF vant sitt hittil siste trofé, cupen, i 2008.

Skullerud besvarte ikke VGs henvendelse torsdag kveld. Det har heller ikke Bohinen gjort. Dag-Eilev Fagermo sa i et intervju med VG for åtte dager siden:

«Skal jeg prøve meg i en større klubb, med større potensial enn Odd, eller skal jeg fortsette her? Jeg går inn i mitt siste kontrakts-år i Skien. Vi får se hva fremtiden bringer, sier Dag-Eilev Fagermo – kryptisk.»

Fagermo ønsker ikke å kommentere påstandene om at han er VIF-aktuell.

Thomas Baardseng sier altså at Vålerenga, som reiser på en ukes treningsleir til Kypros fredag (med Håkon Lunov som ansvarlig trener), bør ha hovedtreneren sin på plass innen kort tid. Og at det allerede har vært gjort noen dybdeintervjuer med aktuelle kandidater.

I Kypros spiller ikke Vålerenga kamper. Det gjør de derimot i Portugal om 14 dager (tre kamper). Den treningsleiren starter 31. januar, da tar VIF av fra Gardermoen. Og da er målet til VIF at den nye treneren er på plass.

Publisert: 16.01.20 kl. 21:18

