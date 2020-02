LYKKERUS: Ben Chilwell blir overfalt av James Maddison og Ayoze Perez etter å ha sendt Leicester i ledelsen med 2–1. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Uavgjort i heseblesende toppoppgjør

(Leicester – Chelsea 2-2) Etter at sjanse etter sjanse ble forspilt i den første omgangen, ble den andre omgangen mellom Leicester og Chelsea en real målfest.

Under minuttet var gått av den da Antonio Rüdiger stanget ballen i mål på en corner slått av Mason Mount.

Samme oppskrift ble fulgt snaue 25 minutter senere, bare at corner var byttet ut med frispark.

Igjen brukte den tyske stopperen bokstavelig talt hodet for å gjøre mål, og denne gang var det en praktheading av de sjeldne.

Fra 12–13 meter brukte han all sin kraft for å nikke ballen i en pen bue over en sjanseløs Kasper Schmeichel.

TOMMEL OPP! Han ser kanskje ikke så glad ut, men Antonio Rüdiger er nok fornøyd med sine offensive bidrag i kampen mot Leicester. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I mellomtiden hadde imidlertid hjemmelaget rukket å score mål – i flertall, så da Rüdiger stanget inn sitt andre for dagen, sørget han for 2-2.

Det ble også resultatet, det etter at Johnny Evans og Harvey Barnes brente hver sin gigantiske mulighet for hjemmelaget på tampen av kampen.

Leicester holder dermed Chelsea på samme avstand som før kampen. Laget ligger som nummer tre på tabellen med 49 poeng på 25 kamper. Chelsea ligger på plassen bak med åtte færre poeng.

London-laget blir liggende på den viktige 4. plassen uansett hvordan det går i de andre kampene i den 25. runden, for bak er Manchester United, Tottenham og Wolverhampton alle på 34 poeng, syv poeng bak Chelsea.

For Leicester sin del var det for øvrig nevnte Barnes samt Ben Chilwell som gjorde mål. Begge gangene var det på pasning fra Youri Tielemans.

Publisert: 01.02.20 kl. 15:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 24 23 1 0 56 – 15 41 70 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

