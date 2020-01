Nyland-show hylles som «verdensklasse» i England

Ørjan Nyland (29) har gitt manageren sin litt å tenke på etter å ha bidratt til å sende Aston Villa til finale i ligacupen.

For til tross for at klubben har signert den erfarne keeperen Pepe Reina denne måneden, blir det vanskelig for manager Dean Smith å vrake Nyland når laget hans skal møte Manchester City eller Manchester United i ligacupfinalen på Wembley den 1. mars.

– Ørjan viste meg hva han handler om, sier Smith på pressekonferansen etter at Nyland leverte en rekke storslagne redninger i 2–1-seieren som sikret finaleplass på bekostning av Leicester.

– Han har vært veldig uheldig. Han røk akilleshælen i Championship forrige sesong. Da kom Jed Steer inn og gjorde det veldig bra, så kjøpte jeg Tom Heaton, og Ørjan har vært nødt til å være tålmodig. Da han fikk sjansen, møtte vi dessverre et veldig godt Manchester City-lag som scoret seks mål. Så kom Pepe Reina inn og gjorde det bra, forklarer Smith.

– Nå har han helt klart gitt meg en gåte å løse. Men det er av typen jeg ønsker meg, sier Smith om Nylands storspill.

Mest imponerende av redningene hans var den han leverte etter en avslutning av Youri Tielemans. Daily Mirror kårer den tidligere Molde-keeperen til banens beste med 9 av 10 på børsen og kaller den nevnte redningen for «verdensklasse». Kampen hans som helhet stemples som «sensasjonell».

«Strålende» og «enestående» er blant adjektivene som tas i bruk av The Times’ profilerte kommentator Henry Winter for å beskrive Nylands prestasjoner.

– Villa kan takke Nyland for at de beholdt den lille ledelsen sin, skriver The Guardians Ed Aarons i sin analyse av kampen.

– Hvis Ørjan Nyland spiller som han gjorde her, i finalen, så må Manchester City – hvis de blir motstander – komme med alt de har, skriver Daily Mails fotballredaktør Ian Ladyman.

The Daily Telegraph kaller Nyland «den usannsynlige helten» og mener han har gitt manager Dean Smith «hodepine» i valget av førstekeeper i ukene som kommer.

