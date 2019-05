UTLIGNING: Tommy Høiland setter inn 1–1 mot Vålerenga og Johan Lædre Bjørdal. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Vålerenga så rødt – Viking reddet ett poeng: – Ikke fornøyd

STAVANGER (VG) (Viking-Vålerenga 1–1) I løpet av bare åtte minutter fikk Vålerengas Mohammed Abu rødt kort og Chidera Ejuke scoret. Men Tommy Høiland berget et Viking-poeng i Stavanger.

– Vi gjør en helt ok kamp. Jeg føler det er en kamp vi skal vinne, men vi har vært heldige med marginer tidligere i sesongen, så vi får ta med oss de poengene vi får, sier Viking -målscoreren til Eurosport.

– Jeg er ikke fornøyd med ett poeng hjemme mot Vålerenga når vi er én mann mer, legger Høiland til.

Vålerenga-profilen Abu tok ned Viking-kaptein Zymer Bytyqi to ganger i løpet av bare to minutter og 44 sekunder. Dommer Tommy Skjerven var like kjapt oppe med det gule kortet ganger to. Med Abu i garderoben åpnet målkontoen seg på SR-Bank Arena.

Vålerenga-trener Ronny Deila satte inn Deyver Vega. Costaricaneren svarte umiddelbart opp med å servere Chidera Ejuke. Han dundret ballen i nettaket til vill jubel fra de 10 Vålerenga-spillerne som var igjen på banen.

Viking brukte bare to minutter på å svare, vant to dueller i feltet etter en corner, og plutselig var Tommy Høiland fri. Han satte inn hjemmelagets syvende sjanse i kampen.

SÅ RØDT: Mohamed Abu forsvant ut med to gule kort. Her mot Vikings målscorer Tommy Høiland. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Utligningen var av det fortjente slaget.

Viking trykket på - Fredrik Torsteinbø fikk en sjanse på overtid - men Vålerenga forsvarte seg både godt og fornuftig. Dermed fikk de med seg ett viktig poeng hjem til Oslo.

Før pause eide Vålerenga ballen i 60 prosent av tiden, men Viking skapte de klart største sjansene. Adam Larsen Kwarasey fikk så vidt reddet den største sjansen da Tommy Høiland slapp løs med en heading fra kort hold. Zlatko Tripic avsluttet dobbeltsjansen – også han uten å lykkes.

Også Ylldren Ibrahimaj og Kristian Thorstvedt var involvert i sjanser for et Viking som gikk raskt i angrep og skapte mye da de vant ballen. Ikke rart Viking-kaptein Tripic var misfornøyd med at hjemmelaget ikke var i ledelsen etter 5–2 i sjanser halvveis.

Mohammed Abu svingte ballen presist fra side til side på midtbanen, men Vålerenga klarte aldri å omsette ballbesittelsen i store sjanser mot det skaderammede Viking-forsvaret der Tord Salte og Viljar Vevatne klarte seg godt som stopperduo får pause. Bård Finne var i nærheten, men traff ikke da Ivan Näsberg sendte ballen gjennom feltet – og noen centimeter utenfor Iven Austbøs høyre stolpe.

