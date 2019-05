Tottenham-sjefen sier han må vurdere å gi seg om klubben vinner Champions League

Mauricio Pochettino (47) mener at å føre Tottenham til Champions League-trofeet ville være et så stort mirakel at det ville være umulig å gjenta. Derfor kan han komme til å forlate klubben om det skulle skje.

Onsdag skal Tottenham prøve å snu Ajax’ 1–0-ledelse fra kampen i London. Argentineren innrømmer at det ville være et mirakel om de tar hjem pokalen i den gjeveste klubbturneringen. Så mirakuløst at han ikke kan fortsette i jobben etterpå.

– Å vinne Champions League med Tottenham, i denne situasjonen, i denne sesongen, da må jeg kanskje tenke litt på å gjøre noe annet i fremtiden. For å gjenta dette mirakelet, vet du ..., sa Pochettino på en pressekonferanse tirsdag. Med en grimase antydet han at å føre Tottenham til Champions League-triumf ville være noe det var nesten umulig å gjenta.

– Jeg kommer til å dra hjem. Uansett hva som skjer i morgen, så drar jeg hjem, sa Spurs-sjefen – men ingen rakk å stille noe oppfølgingsspørsmål om hva han mente med det.

Men noen sekunder tidligere hadde Pochettino benektet at det ikke var en spøk at han kunne «lukke et fem års langt kapittel og dra hjem» om Tottenham vant Champions League. En rekke engelske medier fremstiller uttalelsene som en «bombe».

Mauricio Pochettino har vært Spurs-sjef i fem år. Han kom til London-klubben etter tidligere å ha ledet Southampton og Espanyol. Tottenham har tre ganger vunnet europacuper – men aldri den gjeveste. De har heller ikke vært i finalen i det som nå heter Champions League.

Ifølge The Sun har Pochettino en femårsavtale som er verdt rundt 95 mill. kroner i året – noe som gjør argentineren til en av de best betalte managerne i Premier League.

– Det blir vanskelig så lenge vi tapte den første kampen, men det er fortsatt åpent. Vi vet veldig godt at vi må vinne for å komme til finalen, og det er målet, sa Pochettino.

Han innrømmer at Ajax-ikonet Johan Cruyff er en av hans forbilder:

– Cruyff var et geni. Jeg har alltid beundret ham. Jeg var i den samme byen, Barcelona, og han var på den andre siden, jeg var så heldig å møte ham. Jeg spilte med sønnen Jordi i Espanyol.

– Cruyff var en inspirasjon, en utrolig mann. Det var veldig hyggelig å få noen øyeblikk sammen med ham. Jeg er takknemlig for at jeg har møtt ham, sa Pochettino på Johan Cruyff Arena dagen før dagen.

* Ajax er i førersetet etter 1-0-triumfen i den første kampen i Nord-London for åtte dager siden. Etter den matchen har Ajax komfortabelt sikret seg sitt første trofé siden 2014 med søndagens cupfinaleseier over Willem II (4-0). Senere i mai gjenstår to spennende seriekamper ettersom Amsterdam-klubben topper Eredivisie på målforskjell foran PSV.

* Tottenham spilte med ni mann i 42 minutter i lørdagens bortekamp mot Bournemouth. Spurs gikk på et 0-1-tap – lagets syvende nederlag på 11 siste ligamatcher.

* Laget har sikret seg Champions League-billett for neste sesong. Son (a) er tilbake, og sørkoreaneren kan på sitt beste være et helt angrep alene. Men Vertonghen (f) og Aurier (f) er tvilsomme. Winks (mb), Lamela (mb) og Kane (a) er alle skadet. Eiting (mb) og Bandé (a) mangler hos nederlenderne.

* Vertene har et ungt lag, som virker så friskt og uredd. Vi tror det holder inn mot et Tottenham-lag som har gitt et rustent inntrykk nylig.

Oddsen er 2,05. Du må levere før kl. 20.55. Kampen kan du se på Viasport 1.

Publisert: 08.05.19 kl. 10:24

